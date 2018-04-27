ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE’NİN SOSYAL MEDYADA EN ETKİN BANKASI SEÇİLDİ

Markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Brands marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği Veri Analitiği Ödülleri’nde bankalar kategorisinde Ziraat Bankası 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da sosyal medyanın en etkin bankası seçildi.

Veri Analitiği Ödülleri’nde Ziraat Bankası’nın iki yıl üst üste bankalar kategorisinde 1. sırada yer almasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Hem dünyada hem de ülkemizde sosyal medyada geçirilen zaman giderek artıyor. Müşterilerinin her alanda yanında olabilmek ve onlara daha fazlasını sunabilmek için bankaların da sosyal medyada sürekli olarak müşterileri ile iletişim halinde olmaları gerekiyor. Sosyal medya iki taraflı interaktif iletişime olanak sağlamasıyla farklılaşan bir kanal. Diğer taraftan, sunulan içeriklerin çabuk tüketilebilir olması nedeniyle sürekli bir üretim ve güncellik gerektiriyor. Biz de banka olarak müşterilerimize doğru zamanda, doğru içeriği sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Ziraat Bankası stratejilerini, ürün ve hizmetlere ilişkin içerikleri sosyal medyanın sahip olduğu avantajları kullanarak müşterilerine ulaştırabilmek üzerine geliştirdiklerini ifade eden Kırbaş, “Üst üste 2 yıl sosyal medyanın en etkin bankası seçilmemiz sosyal medyadaki sürdürülebilir iletişimimizi göstermesi açısından önem taşıyor. Facebook, Twitter ve Instagram’da Türkiye’de en fazla takipçiye sahip finans kuruluşuyuz. Gerek sayfalarımızın yönetimini, gerekse içerik üretimini dış kaynak kullanmaksızın kendi bünyemizde gerçekleştirerek böylesine anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir başarıyı yakalamamız, sosyal medyada da bir bankadan daha fazlası olduğumuzu göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor.

Türkiye’nin sosyal medyada en etkin bankası ödülünü üst üste ikinci kez alarak, sosyal medyada Bankamıza gösterilen ilginin tekrar tescillenmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bizi sosyal medyadan takip ederek etkileşim ve beğenileri ile her zaman destekleyen müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.