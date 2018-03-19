Ziraat Bankası, ''Bankakart'ı hayata geçirdi

Kredi Kartı ve Banka Kartı Tek Kartta Birleşti

Bir yüzü kredi kartı, bir yüzü banka kartı olan combo özellikli Bankkart ile müşteriler cüzdanında tek bir kart taşıma ve tek şifre kullanma rahatlığına kavuşuyor. Kartın ön yüzünde kredi kartı bilgileri yer alırken, arka yüzünde banka kartı bilgileri ile her iki uygulamanın güvenlik kodu bilgileri yer alıyor. Bankkart kullanıcıları POS’larda gerçekleşecek alışveriş işlemlerinde veya ATM’lerde hangi kartı kullanmak isterse, Kredi Kartı ya da Banka Kartı seçeneklerinden birini seçerek işlemlerine devam edebilecek.

Banka ve kredi kartını tek kartta birleştiren combo özelliğine sahip Bankkart ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar “Ziraat Bankası olarak bugüne kadar finansal ihtiyaçların olduğu her alanda daha fazlasını sunmak için çalıştık. Geniş müşteri tabanımız, yaygın hizmet ağımız, güvenilir imajımız, rekabetçi konumumuz ve güçlü sermaye yapımız bizlerin bu amaca ulaşmasını destekledi. Bu sayede bireysel bankacılık alanındaki büyük potansiyelimiz yanında, son yıllarda kurumsal müşterilerde derinleşerek, kurumsal ürünler alanında da sektör liderliğine ulaştık.

Gerek verimlilik gerekse rakamsal büyüklükler açısından önemli başarılar elde ettiğimiz geçtiğimiz yıllarda, dünyada ve özellikle ülkemizde hızla gelişen ödeme sistemleri alanında yapabilecek işlerimiz olduğunu da biliyorduk. İki kartı tek plastikte birleştiren kart fikrinin kavramsal tasarımı ile ilgili olarak 2011’den itibaren çalışmalarımıza başlamıştık. Bugün bu projeyi; teknolojik yenilikleri ve sunduğu ürün özellikleri ile farklılaşan yepyeni bir kartı müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Benzersiz Özellikleri ile Sektörde Kalıcı Olmayı Hedefliyoruz

Yürüttüğümüz yoğun çalışmaların sonucunda iki kartı tek bünyede barındıran combo özellikli yeni kart markamız Bankkart hayata geçti. Bir ay gibi kısa bir sürede yaklaşık iki milyon müşterimizin eski kartlarını değiştirdik. Eski kartlarımızın dönüşümüne hala hızla devam ediyoruz. Banka olarak hali hazırda banka kartı adet ve cirosunda lideriz. Bu gücümüzle yeni kartımız uzun vadede sektörde kalıcı ve sağlam bir yer edinecek.” dedi.

“Combo”nun banka kartı ve kredi kartını uygulamalarını birleştiren teknolojiyi ifade ettiğini belirten Alpaslan Çakar, kartın isminin ise Ziraat Bankası’nın uzun yıllardır kullandığı ve kendisi ile özdeşleşmiş debit kart markası “Bankkart” olduğunu, bu markanın Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştirak bankaları ve şubeleri tarafından da kullanılacağını belirtti.

Combo Özellikli Yeni Bankkart ile Müşterilere Yepyeni Bir Kullanıcı Deneyimi Sunuyoruz

İki kartı tek bir bünyede barındıran combo özellikli yeni Bankkart ile sunulan ayrıcalıklardan bazıları şunlar:





360 özelliği ile müşterilerimiz, alışveriş işlemleri yanında, bazı bankacılık ürünlerini de kullanmaları durumunda ComboLira kazanacaklar. ComboLira ek kartlar ile yapılan alışverişlerde de kazanılabilecek. Kumbara’da biriken ComboLiralar yine tüm kartlar ile kullanabilecek.

Ayın Sektörü özelliği ile belirlenen sektörlerde ay boyunca yapılacak alışverişlerden ekstra ComboLira kazanılacak.

Sektörde bir ilk olarak “Dinamik Limit Aktivasyonu” özelliği ile kredi kartı limiti tanımlanmaksızın yalnızca banka kartı olarak tahsis edilen Bankkart Combo’nun kredi kartı limitinin sonradan açılabilmesi mümkün olacak.

Katlanan ComboLira ile birikmiş tüm Lira’lar Ziraat Bankası anlaşmalı üye işyerlerinde yine katlı olarak kullanılabilecek.

“Nefes Ayları” özelliği ile ekstre borcunun belli oranını ödeyen müşterilerimiz kalan borcunu bir sonraki ekstre döneminde faizsiz olarak ödeyebilecek.

Ziraat Bankası’nın önceki kredi kartlarına tanımlı tüm harcama, taksit, alacak, puan, Ziraat Bankası sisteminden verilmiş otomatik ödeme talimatları ve diğer bilgiler combo özellikli Bankkart’lara aynı şekilde aktarılacak.

Sonradan taksitlendirme, işlem erteleme özellikleri olacak,

Ziraat Bankası ile anlaşmalı Bankkart üye işyerlerinde taksitli alışveriş yapılabilecek.

Taksitlendirilen harcamalarda olduğu gibi combo özellikli Bankkart’a tanımlı kredili mevduat hesabı kullanılarak yapılan peşin alışverişlerde de belli bir süreye kadar herhangi bir faiz ya da ücret tahsil edilmeyecek.





Üye İşyeri Platformu ile 7/24 Çok Sayıda İşlem ve Analiz Yapılabilecek

Combo özellikli yeni kart Bankkart; Bankkart Taksit, Katlanan ComboLira gibi birçok ürün özelliğinin yanı sıra sektörün gerektirdiği dinamiklere ihtiyaç veren özellikleri sayesinde Bankkart üye işyerleri için de tercih sebebi olacak. Kurgulanan Üye İşyeri Platformu ile birlikte üye işyerleri, POS ile yapılan tüm işlem ve süreçleri rapor ve grafiklerle analiz edebilecek, ürün ve malzeme talebinden erken bloke çözmeye kadar pek çok işlemi 7/24 gerçekleştirebilecek.

Markanın dijital kimliği kapsamında Bankkart dünyasının tüm özelliklerine erişim sağlayan “Bankkart Mobil” uygulaması, üye işyerlerinin ihtiyaçları doğrultusuna hazırlanan ve birçok hizmetin dinamik bir şekilde sunulduğu Üye İşyeri Platformu ve www.bankkart.com.tr ile www.bankkartpos.com.tr web siteleri Bankkart’ın dış dünyaya açılan pencereleri olacak.

Kullanım kolaylığı sunan, bütçe dostu ve kazandıran özellikleri ile herkesin kartı olmayı hedefleyen, banka kartı ve kredi kartını tek bir kartta birleştiren combo özellikli yeni kart markamız Bankkart’ı kamuoyu ile paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.



