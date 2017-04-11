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Zihinsel engelli öğrenciler boğaz turuyla eğlendi

11 Nisan 2017 Salı 14:42
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Zihinsel engelli öğrenciler boğaz turunda dans edip şarkı söylediler

Zihinsel engelli öğrenciler boğaz turuyla eğlendi
İSTANBUL (AA) - Zihinsel engelli öğrenciler düzenlenen boğaz turunda dans edip şarkılar söyledi.

Hasan Özçelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özçelik'in zihinsel engelli öğrencileri motive etmek için düzenlediği boğaz turu renkli görüntülere sahne oldu. 

Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu'nun 100'ün üzerinde öğrencisi ve öğrencilerin velileri Avcılar İDO İskelesi'nden kalkan tekneyle boğaz turu yaptı. Kahvaltı, protokol konuşmaları ve müzikli eğlenceyle devam eden etkinlikte otistik, down sendromlu ve şizofren çocuklar müzik eşliğinde dans etti, şarkılar söyledi.

Burada bir konuşma yapan Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu Müdürü Recep Sözveren, ağır ve orta düzey zihinsel yetersizliği olan otizmli öğrencilere eğitim veren bir devlet okulu olduklarını söyledi.

Sözveren, "Bizler okulumuzu sadece bir eğitim merkezi değil aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi haline getirmek için de faaliyet gösteriyoruz. Bu tür organizasyonlar çocuklarımıza, biz eğitimcilere ve velilere moral oluyor. Sayın iş adamımız Hasan Özçelik'e düzenlediği bu organizasyondan ötürü çok teşekkür ediyorum."  ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve velilerin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı ve Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Yönetmen Murat Uygur'un katıldığı boğaz turu akşam yemeğine kadar devam edecek

Anadolu Haber Ajansı
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