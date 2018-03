Zeytinyağının Oskarları Gaziantep’te sahiplerini bulacak

Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin, Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın ilk kez Ege Bölgesi dışında bir ilde gerçekleştirileceğini belirterek, zeytinyağının kalitesine güvenen her üreticiyi yağının kalitesini tescilletmek için yarışmaya katılmaya davet etti.

Zeytinyağının Oskarlarının sahiplerini bulacağı ödül töreninin yapılacağı 21 Nisan Cumartesi günü İtalyan Zeytinyağı Tadım Uzmanı Gino Celletti tarafında Zeugma Mozaiklerinin arasında zeytinyağı tadım eğitimi verilecek.

Zeytin ve zeytinyağında kalite ve tüketim bilincini artırmak amacıyla her yıl Zeytindostu Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışmada şartname gereğince, kalitesi dikkate alınarak duyusal ve kimyasal analiz sonuçlarına göre kusursuz numuneler altın, gümüş, bronz şeklinde ödüllendirilecek. Zeytinyağının Oskarları olarak nitelenen yarışmanın değerlendirme süreci sonunda kalitesi tescillenen markalar, 21 Nisan Cumartesi günü Gaziantep’te, Tuğcan Otel’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.



ZEUGMA’NIN BAĞRINDA ZEYTİNYAĞI TADIMI

Gaziantep’in kültürel markalarından ünlü Zeugma mozaikleri bu kez zeytinyağı tadımına evsahipliği yapacak. Zeytinyağı kalite yarışmasının öncesinde İtalyan Zeytinyağı Tadım Uzmanı Gino Gelletti tarafından Zeugma Müzesi’nde yer alan Zeugma mozaiklerinin arasında bir zeytinyağı tadım eğitimi gerçekleştirilecek.

Aynı gün zeytinyağlı yemek yarışmasının yanı sıra yine Zeugma Müzesi Konferans Salonu’nda "UNESCO Gastronomi Şehri Gaziantep'in Mutfağında Zeytin ve Zeytinyağı" konulu bir de panel düzenlenecek. Panele Nedim Atilla, Sahrap Soysal, Esat Özata, Gino Celletti, Prof.Dr. Mücahit Taha Özkaya konuşmacı olarak katılacaklar.



NOTER HUZURUNDA KODLANACAKLAR

Temel kalite ve saflık analizleri alanlarında akredite olan Aydın Ticaret Borsası Labaratuvarı’nda kimyasal analizleri yapılacak numuneler, kimyasal analizlerde başarılı olmaları halinde Muğla Sürekli Eğitim Merkezi’nde alanında 24 kişiden oluşan yetkin bir ekip tarafından duyusal analize tabi tutulacaklar. Numunelerin kodlanması noter huzurunda şeffaf olarak gerçekleştirilecek.



ÇETİN: REKOR KATILIM BEKLİYORUZ

Ülkemizde zeytinyağı tüketiminin arttığını ve daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını kaydeden Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin bunda üretici bölgelerin artmasının rolü olduğuna değinerek şunları söyledi;

“Derneğimizin 11’cisini düzenlediği kalite yarışması ile dünyada tanınır hale geldik. Yarışma duyurularımız İngilizce da olarak yapıldı. Zeytinyağında söz sahibi olan Yunanistan, İtalya, İspanya ve diğer Akdeniz ülkelerinden yarışmamıza ilgi gösterildiğini gördük. Rekor katılım bekliyoruz. Bu konuyu da ülkemiz adına gurur verici gelişme olarak görüyoruz. Ülkemizde her geçen gün sayıları artan butik zeytinyağı üreticileri yarışmayla kendilerini test etme imkanı buldular. Kaliteli üretim yapanların ödüllendirilirken, ödül alamayan katılımcılar ise eksik ve kusurlarının kendilerine bildirilmesiyle kaliteye yönlendiriliyorlar. 11 yıldır düzenlediğimiz kalite yarışmalarının sonuçlarına baktığımızda kalite ödülü alan markaları daha geniş bir coğrafi alana yayılmaya başladığını anlıyoruz. Zeytinyağında 41 üretici ilimizin her birinden kusursuz yağ elde edilebildiğini görmek sektörümüz adına memnuniyet verici…”



ZEYTİNYAĞI KALİTESİNDE DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ

Son yıllarda kaliteli üretim adına yapılan etkinlikler ile eğitim çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını sözlerine ekleyen Çetin, ülke olarak zeytinyağı üretiminde kalite çıtasının yükseldiğini kaydetti. Bu gelişmenin kendini Türk markalarının dünya çapında pek çok yarışmadan kalite ödülleriyle dönmeleriyle belirgin hale geldiğine işaret eden Çetin, “Artık Türk zeytinyağları dünyada ödül almayı başaran markalar çıkartmaya başladı. Amacımız bu yarışmalara katılarak bir sonraki hedeflerinin dünyada ki diğer yarışmalara katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini de sağlamaktır”



İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ZEYTİNYAĞI TADIMI

Zeugma Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek panelin ve söyleşinin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu tarafından ilköğretim öğrencilerine zeytin ve zeytinyağı tanıtımı ile tadımı yaptırılacak; bu iki ürünün faydaları miniklere anlatılacak. Öte yandan Zeytindostu Derneği Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan eserlerin sergileneceği etkinliğin geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.



SON BAŞVURU 31 MART

Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlenirken, başvurular dernek merkezinden alınıyor. Yarışma ile detaylı bilgiye ve yarışma şartnamesine 0232 422 01 02 nolu telefondan ve zeytindostu.org.tr web sitesinden ulaşmak mümkün...