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"ZEYTİNİN NÜFUS KAĞIDINI ÇIKARDIK"

07 Eylül 2017 Perşembe 17:02
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Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaretli Gemlik Zeytini’ni Worldfood Fuarı’nda katılımcıların beğenisine sunduklarını söyleyerek, zeytinin nüfus kağıdını çıkardıklarını ifade etti.

COĞRAFİ İŞARETLİ GEMLİK ZEYTİNİ WORLDFOOD GIDA FUARI’NDA
Dünyaca ünlü Gemlik Zeytini Gemlik Ticaret Borsası’nın sahip olduğu coğrafi işaret ile Worldfood Fuarı’nda katılımcıların beğenisine sunuldu. Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti çalışmaları ile ilgili EKOVİTRİN’e konuşan Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, 2003 yılında alınan coğrafi işaret belgesinin 2014 yılından itibaren hologramlı bir şekilde kullanılmaya başlandığını söyledi. Yapılan çalışma ile bölge zeytininin tarladan tüketiciye ulaştığı ana kadar olan sürenin kimliğinin çıkartılmış olduğunu belirten Çakır, “Tüketiciler ambalajların üzerinde Gemlik Zeytini logosu ve Gemlik Zeytini hologramı bulunan ürünlerde hologramların alt kısmında bulunan karekodu telefonlarına okuttuklarında aldıkları zeytinin bölgede hangi müstahsil tarafından üretildiği hangi firma tarafından işlenip piyasaya sürüldüğü hakkında bilgileri elde edecekler. Bu çalışmamızla adeta zeytinin nüfus kağıdını çıkardık” dedi.

"TÜKETİCİLER LOGOYA VE HOLOGRAMA DİKKAT ETMELİ”
Piyasada satılan her zeytinin Gemlik Zeytini adı altında satıldığını söyleyen Çakır, tüketicilere uyarıda bulunarak, “Tüketicilerimiz kaliteli zeytin yemek için aldıkları zeytinlerde Gemlik Zeytini logosunun ve hologramının olmasına dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu. 



BAŞKANIN BÜYÜK HAMLESİ 
Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır,  Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak'ayaptığı açıklamada "Coğrafi işaretli" Gemlik Zeytin'nini Türkiye ve dünya pazarlarına sunduklarını söyledi.

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