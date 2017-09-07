"ZEYTİNİN NÜFUS KAĞIDINI ÇIKARDIK"

"TÜKETİCİLER LOGOYA VE HOLOGRAMA DİKKAT ETMELİ”

Piyasada satılan her zeytinin Gemlik Zeytini adı altında satıldığını söyleyen Çakır, tüketicilere uyarıda bulunarak, “Tüketicilerimiz kaliteli zeytin yemek için aldıkları zeytinlerde Gemlik Zeytini logosunun ve hologramının olmasına dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

BAŞKANIN BÜYÜK HAMLESİ

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak'ayaptığı açıklamada "Coğrafi işaretli" Gemlik Zeytin'nini Türkiye ve dünya pazarlarına sunduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü Gemlik Zeytini Gemlik Ticaret Borsası’nın sahip olduğu coğrafi işaret ile Worldfood Fuarı’nda katılımcıların beğenisine sunuldu. Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti çalışmaları ile ilgili EKOVİTRİN’e konuşan Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, 2003 yılında alınan coğrafi işaret belgesinin 2014 yılından itibaren hologramlı bir şekilde kullanılmaya başlandığını söyledi. Yapılan çalışma ile bölge zeytininin tarladan tüketiciye ulaştığı ana kadar olan sürenin kimliğinin çıkartılmış olduğunu belirten Çakır, “Tüketiciler ambalajların üzerinde Gemlik Zeytini logosu ve Gemlik Zeytini hologramı bulunan ürünlerde hologramların alt kısmında bulunan karekodu telefonlarına okuttuklarında aldıkları zeytinin bölgede hangi müstahsil tarafından üretildiği hangi firma tarafından işlenip piyasaya sürüldüğü hakkında bilgileri elde edecekler. Bu çalışmamızla adeta zeytinin nüfus kağıdını çıkardık” dedi.