Zeytinburnu açıklarında batan gemi

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, Zeytinburnu Ahırkapı'da batan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisinin neden olduğu çevre kirliliğine müdahale için, gemi etrafında kirliliğin toplanması amacıyla serili sorbent bariyerlerle 250 kilogram katı atık toplandığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 Ocak Cuma günü saat 16.50 sıralarında İstanbul Ahırkapı bölgesinde demirli Tanzanya bayraklı "Bereket" isimli geminin meyillendiği ihbarı üzerine olay bölgesine derhal Kıyı Emniyeti 4 hızlı tahlisiye botu ve Şark römorkörü sevk edildiği belirtildi.

Söz konusu gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmadığı ve hızlı şekilde su aldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, kısa bir süre içinde yaşam mahalli ve ambarları su alan geminin yarı batık hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, durumun derhal Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgililerine bildirildiği, talimat üzerine deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe, Kurtarma 3 ve Şark römorkörleri, Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları, Fener 1 hizmet botu ve Kıyı II Rhib botu ile müdahaleye başlanıldığı aktarıldı.

Muhtemel yakıt sızıntısının yayılmasını engellemek amacıyla gemi etrafına emici sorbent bariyerler uygulanıp bu bariyerlerin dış tarafına da havalı tip açık deniz bariyeri serildiğine dikkati çekilen açıklamada, ayrıca seyir emniyeti açısından kazazede gemi üzerine iki fener monte edilerek gece görünürlüğünün sağlandığı belirtildi.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamları tarafından, geminin su altında kalan ve sızıntı olması muhtemel menhol ve hava firarları körlenerek sızdırmazlığının sağlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Ocak 2016 tarihinde Gemi Kurtaran kurtarma gemimiz tarafından kazazede gemi etrafında bulunan bariyerler toplanmış, yerine hava ve deniz şartlarına daha uzun süre hizmet verebilecek olan offshore tipi bariyer serilmiştir. Ayrıca yine gemi etrafında, kirliliğin toplanması için serili olan 250 metre emici sorbent bariyerler ile birlikte kontamine (deniz ve kirli suyun karışımı) olarak toplam 250 kilogram katı atık toplanmıştır. "

Açıklamada, deniz yüzeyine yayılan kirliliğe yağ emici padler ve sorbent bariyerlerle müdahaleye devam edildiği bildirildi.

Zeytinburnu sahiline yakın bir noktada demirli Tanzanya bandıralı, 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" isimli kuru yük gemisi, 27 Ocak Cuma günü henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde batmaya başlamıştı.