ZEYBEKCİ: AB ÜYESİ OLSAK NE YAZAR

"İşlemleri 1-1,5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz"
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Brexit'i öngörüp, çalışmalarını yaptıklarını söyledi.
"Rusya ile hizmetler ve yatırımları kapsayan STA imzalama noktasına geldik"
Bakan Zeybekci, Rusya ile sorunların hala devam ettiğine işaret ederek, "Maalesef o heyecana yakışır adımlar atılmıyor şu anda. Ama atılacak." dedi. Herkesin anladığı dilden konuşacaklarını vurgulayan Zeybekci, bunu negatif değil, pozitif anlamda söylediğini dile getirdi.
"Türkiye ekonomisi speküle edilerek birilerinin rant kapısı haline gelmeyecek"
Zeybekci, bugün açıklanan işsizlik oranlarıyla ilgili, "Ekonomi Bakanı kürsüye çıktı, işsizlik rakamları yüzde 11,3 çıktı, adam bir kelime bile bahsetmedi' demeyin." diye konuştu.
Türkiye'nin yüzde 5'in altında büyüdüğü sürece mutsuz olacak bir ülke olduğunu belirten Zeybekci, şunları söyledi: "Yüzde 4,5'ler seviyesinde olduğu zaman Türkiye yerinde sayan bir ülke demektir. İşsizliği düşmeyen bir ülke demektir. 27 çeyrekten bu yana Türkiye yüzde 5 ortalama ile büyüyor ve işsizlik artıyor. Biliyoruz, sadece doğum oranı değil, sadece iş gücüne katılımla, yani 'ben çalışmıyorum arkadaş' diyen ev hanımlarıyla veyahut kırsaldan kente göçün de katılımıyla iş gücüne katılımdan kaynaklanan 700 bin ekstra insan iş gücüne katıldı. Nüfus artış hızımız, yani net doğum oranı hariç… Türkiye olarak biz ortalama yüzde 5'in üzerinde büyümek zorunda olan bir ülkeyiz. Eşittirden sonraki rakam var ya, orada yüzde 5,5 - 6,5 yazıyor. Eşittirin önündeki formülleri sen dolduracaksın. Bütçe ve mali disiplinden taviz vermeden, makro ekonomik dengeleri bozmadan cari açığı kabul edilebilir, finanse edilebilir bir seviyede tutarak, büyümeyi yüzde 5,5- 6,5 aralığında tutacaksın ki, işsizlik rakamın yüzde 10'un altına doğru inmeye başlasın. Bunu yapmadığımız sürece sonuç budur. Onun için yeniden seferberlik. Yeniden milli bir seferberlik, özel sektör eliyle büyüme, sanayileşme, ihracat, istihdam…"
Ekonomide hiçbir şeyin beklenen, planlanan şekilde olmayacağını anlatan Zeybekci, "Ekonomide hiçbir şey spekülatörlerin istediği şekilde olmayacak. Türkiye ekonomisi speküle edilerek birilerinin rant kapısı haline gelmeyecek. Türkiye ekonomisi, 2002-2003 yıllarındaki gibi toplanan 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiği bir döneme asla dönmeyecek. Türkiye ekonomisi toplanan 100 liralık verginin 11 lirasının faize gittiği bugünden mutlaka daha iyiye de gidecek." şeklinde konuştu.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: Bizim için stratejik olan Avrupa Birliği standartlarını yakalamaktır. Önemli olan budur. Ondan sora AB'ye üye olsak ne yazar, olmasak ne yazar. Vize Muafiyeti tali iştir. Rusya ile yakın bir gelecekte serbest ticaret anlaşması imzalayacağız bu çok önemli. Türkiye, Afrika açılımıyla yeni pazarlar elde etti. Mali disiplinden taviz vermeden yüzde 5-6 büyümeyi hedefliyoruz. Özel sektör eliyle Türk ekonomisi büyüyecek.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katıldığı zirvenin açılış konuşmalarının ardından "İhracatın Gizli Şampiyonları" ödül töreni gerçekleştirildi. Törende 3'ü özel olmak üzere 13 kategoride ihracat gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi. "Özgün Ürün" kategorisinde Tale Words, "Sınır Tanımayan Şampiyon" kategorisinde ABC Lisans Üretim, "e-ihracat" kategorisinde Kök-N Tasarım ödül alırken, "Turquality Şampiyonu" dalında Polin Su Parkları, "Hizmet İhracatı" dalında Desird Tasarım, "Üniversite-Sanayi İşbirliği" dalında Dakotek Teknik Tekstil ödüle layık görüldü. "Ar-ge Merkezi İnovasyon" kategorisinde Teklas Kauçuk'un ödüllendirildiği törende, "Genç İhracatçı Ödülü"nü BB Mekatronik Sanayi, "Genç İhracatçı Jüri Özel Ödülü"nü Asya Trafik Sinyalizasyon, "En Çevreci Şampiyon" ödülünü İpeker Tekstil, "En Çevreci Şampiyon Jüri Özel Ödülü"nü Lila Kağıt, "Girişimcilik Şampiyonu" ödülünü ise Çalışkan Tarım aldı. "Sürdürebilir İhracat Şampiyonu TİM Özel Ödülü" kategorisinde ise 2005-2015 döneminde ihracatını hiç düşürmeden sürdüren 19 firma arasından ASD Orman Ürünleri ödüle layık görüldü.
Ödüller, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki tarafından şirketlerin yöneticilerine verildi.
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