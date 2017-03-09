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Angeline Jolie, Scarlett Johannson, Jessica Alba ve Monica Bellucci… Her kadının sahip olmak istediği dolgun dudaklarıyla ünlü Hollywood yıldızları. Alman kozmetik devi LR Health & Beauty, çıkardığı yeni ürünü Zeitgard Serox Dudak Dolgunlaştırıcı Krem ile hayalleri gerçekleştiriyor. Uygulama yapıldığı andan itibaren etkisi hemen hissedilen krem dudaklarda % 15’e kadar daha fazla dolgunluk sağlarken, dudak kırışıklıklarını da ortadan kaldırıyor. Zengin içeriği ve kolay kullanımıyla vazgeçilmezleriniz arasında kısa sürede yerini alacak olan Zeitgard Serox Dudak Dolgunlaştırıcı Krem ile büyüleyici ve kışkırtıcı dudaklara sahip olacaksınız.



Zeitgard Dudak Dolgunlaştırıcı Krem Fiyatı 15 ml: 109,90 TL



Daha fazla bilgi almak için: www.lrworld.com/tr



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