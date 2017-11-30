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Zaxe, 500’üncü 3D Yazıcıyı Robert Koleji’ne Kurdu!

30 Kasım 2017 Perşembe 11:11
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Türkiye’den çıkan en iddialı 3D yazıcı girişimlerinden Zaxe, eğitim kurumlarını teknoloji ile donatmaya devam ediyor. Geliştirdiği 3D yazıcı ile ilkokullardan liselere özel eğitim kurumlarından üniversitelere kadar eğitimin her aşamasını 3D yazıcı ile tanıştıran Zaxe, 500’üncü 3D yazıcı kurulumunu Robert Koleji’ne gerçekleştirdi. Hizmetini sadece ürün satışı ile sınırlamayan Zaxe, ürün kurulumu yaptığı 81 ilin tamamına tek tek giderek 3D yazıcı eğitimi verdi. Zaxe, bu kapsamda 40 bin km’den fazla yol kat etti.

Zaxe, 500'üncü 3D Yazıcıyı Robert Koleji'ne Kurdu!
Türkiye’nin ilk ve en iddialı yerli 3D yazıcı girişimlerinden biri olan Zaxe, Türkiye’de yüzlerce okulu 3D yazıcı ile tanıştırmaya devam ediyor. Eğitim ve öğretimde üst düzey teknoloji olan 3D yazıcılarının kullanılması için hem Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezleri ile birlikte hem de bağımsız hareket eden Zaxe, 81 ilde 3D yazıcı kurulumu gerçekleştirdi. Zaxe, bu kapsamda 500’üncü 3D yazıcı kurulumunu ise Robert Koleji’ne yaptı. Kurulumun yanı sıra okullarda 3D eğitimi de veren Zaxe, bu eğitimler için 40 bin km’den fazla yol kat etti. İki yıldan bu yana Robert Koleji’nden TED okullarına, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndan Muş Üniversitesi’ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknik ve fen liselerine 500’den fazla kurulum gerçekleştirdiklerini anlatan Zaxe Kurucu ortaklarından Koray Kurhan, eğitimin öncelik verdikleri alanlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni model X1 Plus ile sektöre yön veriyor!
Son dönemde eğitim kurumlarında da 3D yazıcıya olan talebin arttığını ve bu talep ile birlikte eğitimde kalitenin arttığına dikkat çeken Kurhan, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu olan NMC’nin 3D yazıcıları, 1 ila 5 sene içerisinde, STEM eğitimi kapsamında, eğitim sistemine entegre olacak teknoloji olarak gördüğünü söyledi. Zaxe olarak kendilerinin de bu kapsamda yeni teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurhan, “Gelişen teknolojiye paralel olarak yeni modellerimiz ile sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Zaxe’nin ilk modeli olan X1 modeli, Türkiye’de yüzlerce eğitim kurumu tarafından tercih edildi. Şimdi de X1 Plus ile bu hizmeti bir adım öteye taşıyoruz. Eğitimde 3D yazıcı teknolojilerini geliştirmek için 3D Yazıcılar Öğretmen El Kitabı’nı da öğretmenlerin kullanımına sunduk. Böylelikle öğrencilerin düşünsel becerilerini geliştirirken aynı zamanda öğrencilerin üniversiteye gitmeden hayallerindeki ürünleri tasarlamalarına ve üretmelerine yardımcı olduk” dedi.

1.000’den fazla 3D yazıcı sattı!
Zaxe, şu ana kadar eğitim sektöründen sanayiye, endüstriden sağlık sektörüne kadar yüzlerce kuruma 1.000’den fazla 3D yazıcı kurulumu gerçekleştirdi. 2015 yılında Baki Gezgen, Can Geliş, Serhat Özperçin, Koray Kurhan, Aydonat Atasever ve Kerem Bilgin kurucu ortaklığı ile kurulan Zaxe, İstanbul’da 2 yıldan beri yerli ve milli 3D yazıcı teknolojileri üretiyor. Türkiye çapında teknik servis ve bayilik ağını genişletemeye devam eden Zaxe, ihracata da başladı.

Basın Bülteni
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