Zaxe, 500’üncü 3D Yazıcıyı Robert Koleji’ne Kurdu!

Yeni model X1 Plus ile sektöre yön veriyor!
Son dönemde eğitim kurumlarında da 3D yazıcıya olan talebin arttığını ve bu talep ile birlikte eğitimde kalitenin arttığına dikkat çeken Kurhan, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu olan NMC’nin 3D yazıcıları, 1 ila 5 sene içerisinde, STEM eğitimi kapsamında, eğitim sistemine entegre olacak teknoloji olarak gördüğünü söyledi. Zaxe olarak kendilerinin de bu kapsamda yeni teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurhan, “Gelişen teknolojiye paralel olarak yeni modellerimiz ile sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Zaxe’nin ilk modeli olan X1 modeli, Türkiye’de yüzlerce eğitim kurumu tarafından tercih edildi. Şimdi de X1 Plus ile bu hizmeti bir adım öteye taşıyoruz. Eğitimde 3D yazıcı teknolojilerini geliştirmek için 3D Yazıcılar Öğretmen El Kitabı’nı da öğretmenlerin kullanımına sunduk. Böylelikle öğrencilerin düşünsel becerilerini geliştirirken aynı zamanda öğrencilerin üniversiteye gitmeden hayallerindeki ürünleri tasarlamalarına ve üretmelerine yardımcı olduk” dedi.
1.000’den fazla 3D yazıcı sattı!
Zaxe, şu ana kadar eğitim sektöründen sanayiye, endüstriden sağlık sektörüne kadar yüzlerce kuruma 1.000’den fazla 3D yazıcı kurulumu gerçekleştirdi. 2015 yılında Baki Gezgen, Can Geliş, Serhat Özperçin, Koray Kurhan, Aydonat Atasever ve Kerem Bilgin kurucu ortaklığı ile kurulan Zaxe, İstanbul’da 2 yıldan beri yerli ve milli 3D yazıcı teknolojileri üretiyor. Türkiye çapında teknik servis ve bayilik ağını genişletemeye devam eden Zaxe, ihracata da başladı.
Basın Bülteni
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