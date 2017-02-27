Zarif Mode 3. Şubesini Frankfurt Zeil’de açtı

Hamdi bey Zarif Mode’nin 3. sünü Frankfurt’ta açtınız. Öncelikle tebrik ederiz. Bize kendinizden ve başarınızdan bahseder misiniz?

- İsmim Hamdi Yavuz, 1962 yılında Ağrı’da doğdum. Eşimin ismi Baran, üç çocuğumuz var. Dilan, Belkız ve oğlum Fırat ve bir de Beliz adında torunum var. Almanya iş serüvenimiz ise, şu andaki başarı noktamız müşteri memnuniyetinin yanında, kaliteli hizmeti de bereberinde sunmamızdır.

20 yıl önce büyük emek ve çabalarımız sonucu alnımızın teriyle 1.sini Offenbach kentinde, 2.cisini Wiesbaden anakentte ve son olarak da 3.sü ise Frankfurt Merkez Zeil´deki yeni yerimizin açılışını gerçekleştirdik. Eşimin ve çocuklarımın büyük katkıları ile müşterilerimizin güvenini kazandık.





Zarif Mode zerafete büyük önem verir

ZARİF MODE´nín en büyük özelliği ismi ile özdeş olan zerafettir. Biz de bu isim ile ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Zarif Giyim, modayı günlük takip eden bir kuruluştur. Modadaki tüm yenilikleri anında takip edip müşterilerimizin memnuniyetine sevgisiyle özeniyle renk renk ve zengin kumaş model çeşitlerimizle en uygun fiyata satışa sunuyoruz. Ürünlerimizin tümünü Türkiye’den getiriyoruz.





İş hayatında ne gibi zorluklar yaşadınız?

“Aylık ZARİF MODE’miz ile tüm yenilikleri takipteyiz. Allah utandırmasın ve müşterimizden aldığımız güçle daima kaliteyi sunuyoruz ve ileriye dönük proje olarak daha çok şubeler zincirimizi artırmayı hedefliyoruz. Geçmişte yaşadığım bir hikayemizi sizlere aktarmak istiyorum.

Yıllar önce kendi yakın çeremizden ilk mağazamızın alışverişine çıktığım zaman şu tabloyla karşılaştım.“ZARİF MODE´ye ürün vermeyin“ denildiğini duydum ve öğrendiğimde çok üzüldüm, fakat bunlar beni daha da hırslandırdı. O kadar engeller vardı ki önümüzde. Bunların hepsini kırarak bu noktaya ulaştık. Bu engelleri aşarak önümüze taş koyanlara aldırış etmeden ve emin adımlarla bu zorlukları kendime basamak yaparak daha yükseklere sağlam adımlarla çıkmağı başardık.

Ticari anlamda istediğimiz noktayı yakaladık. Geçmişte yaşadığımız ve hala da devam eden bu sıkıntıya rağmen pes etmedik ve ayaktayız. Her zaman ürünlerimizin arkasında dimdik olacağız“diye belirtti.

YASEMİN BAHADIR - FRANKFURT