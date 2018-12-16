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Zam kapıda

12.3 milyon emeklinin ocak zammına tek adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 zam görünüyor.

Zam kapıda

12.3 milyon emeklinin ocak zammına tek adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 10.64, memur emeklilerine yüzde 11.14 zam görünüyor.

16 Aralık 2018 Pazar 19:33
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Zam kapıda

Emeklilerin ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık verisi belli oldu. Zam oranının ortaya çıkması için tek adım kaldı.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zama ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. Posta'nın haberine göre 3 Ocak'ta yani 20 gün sonra açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam oranını öğrenecek. Aynı ay içerisinde maaş gününde zamlı parasına kavuşacak. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ocakta zam oranının belli olması için enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak tarihte zam farkları ödenecek.

Son Güncelleme: 16.12.2018 19:36
Anahtar Kelimeler:
BağkurSskOcak ZammıEmeklilik
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