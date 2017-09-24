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Zafer Merkel'in ama...

24 Eylül 2017 Pazar 22:06
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Federal Almanya Meclis seçimleri tamamlandı.

Zafer Merkel'in ama...
Federal Almanya Meclis seçimleri tamamlandı:

Angela Merkel Başbakan olarak kalıyor, ancak Sosyal Demokratlar(SPD) kendi istekleri ile hükümetten ayrılıyorlar.

Yeni Koalisyon 3 partiden, CDU, FDP ve yeşillerden oluşacak .

Almanya hem şokta, hem üzgün ; 

2 dünya savaşından sonra ilk defa aşırı sağcılar AFD 86 milletvekili ile Federal Meclis'e girmeyi başardı.

Gelecek 4 yılda Almanya'da önemli değişikliklere şahit olacağız.

Yabancılar politikası, dış politika ve özellikle Türkiye politikası çok daha gündem oluşturacak .

Almanya'da yaşayan Türkler'in Alman Anayasasına  bağlılığı yakın takibe alınacak. 

Almanya'nın 2. Dünya savaşından sonra Siyasetteki olgunluk çağı başladı;

Alman seçmenler 2. Dünya savaşı sonrası tüm ezikliklerini, bazı konular ile ilgili özel hassasiyetlerini ve suskunluklarını sildiler.

Gelecek yıllarda herşey açık olarak masaya yatırılacak.

Almanya gelecek 4 yılda ya dünya gerçekleri ile dengeli, kendi içinde çok kültürlü, dinli, dilli güçlü ve adil yeni siyasi altyapı oluşturacak yada kendi içinde siyaseten yeni duvarlar örecek ..

Federal Almanya ile ilişkilerimizi zamana uygun olarak yenileyip sağlamlaştırmalıyız.

Hüseyin Baraner



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