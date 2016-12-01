"YURTLAR İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUYOR"

Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuştu.

Başbakan Yıldırım, Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın hakkında, "Milletimiz bilmelidir ki bu ve buna benzer yaşanan olaylar aydınlatılacak ve sorumlular en ağır şekilde hesabını verecektir. Bu konu hem idari hem adli olarak araştırılmaya, soruşturulmaya başlanmıştır. Ayrıca bugün TBMM'de bir araştırma komisyonu oluşturmak suretiyle konu bütün yönleriyle değerlendirilecek ve bu ve buna benzer yurtlarda alınması gereken tedbirler etraflıca tespit edilecek." ifadelerini kullandı.

"Taşlar yerine oturacak"

Döviz kurları için Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Şunu bilelim, bu dalgalanma herhalde 1 ay-1,5 ay gibi daha devam edecek. Ne zamana kadar, 20 Ocak'a kadar. Yeni seçilmiş başkan (ABD) iş başına geldikten sonra biraz daha öngörülebilirlik artacak ve taşlar yerine oturacak. Türkiye bu yaşadığımız olayın benzerini AK Parti iktidarında dört sefer daha yaşadı. 2006'da böyle bir dalgalanma yaşadık. Para çıkışı oldu, atlattık. 2008-2009 küresel krizinde yaşadık, atlattık. Gezi Olayları sonrası yaşadık yine atlattık. Bunu atlatacağız. Bakın çok emin olarak söylüyorum. Endişeye gerek yok. Sizin hoşunuza gitsin diye de söylemiyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz, bunu en iyi siz biliyorsunuz."

"2017 çok daha güzel olacak"

"Yükselen bir ırkçı ve sağ eğilim var Avrupa'da. Avrupa'da 2017'de 5 ülkede seçim var. Bu ne demektir? 'Belirsizlik' demektir." diyen Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bu seçimler oluncaya kadar Avrupa'daki bu çok sesliliği duymaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak söylüyorum, 2017 çok daha güzel olacak. Gereken tedbirleri alıyoruz. Sadece sizi rahatlatmak için söylemiyorum, buna adım gibi inandığım için söylüyorum. Bu alçak FETÖ, milletten kuruş kuruş topladığı himmetleri oluk oluk lobi şirketlerine aktarıyor, 'Türkiye'de ekonomi bozuluyor, insan hakları ihlal ediliyor, demokrasi uygulanmıyor'... Yani akıllarına ne gelirse, her türlü alçaklığı yapmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'da başaramadıklarını akılları sıra ekonomiyle oynayarak başaracaklarını düşünüyorlar. Asla başaramayacaklar."

Anadolu Haber Ajansı