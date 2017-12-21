Yurtiçi Kargo’dan yeni yıl kampanyası

Müşteri memnuniyeti sağlamayı öncelikli ilke edinen Yurtiçi Kargo, gelenekselleşen yeni yıl kampanyası ile bu yıl da tüm Türkiye’deki yeni yıl heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. Yurtiçi Kargo, 15 Ocak 2018 tarihine kadar, yalnızca yurtiçi gönderilerde geçerli olacak “Yeni Yıl Kampanyası” kapsamında kargosunu Yurtiçi Kargo şubesine veya acentesine getiren müşterilerine standart taşıma, adrese teslim ve alıcıya bilgi SMS hizmetlerini 7,70 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunacak.

“Yeni Yıl Kampanyası” hakkındaki detaylı bilgiye, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 850’den fazla Yurtiçi Kargo şubesinin ve acentesinin yanı sıra, www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 nolu Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilir.