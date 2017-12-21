Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Yurtiçi Kargo’dan yeni yıl kampanyası

Yurtiçi Kargo, 15 Ocak 2018 tarihine kadar gerçekleştireceği “Yeni Yıl Kampanyası” ile kargolarını Yurtiçi Kargo şubelerine veya acentelerine teslim eden müşterilerine, standart taşıma, adrese teslim ve alıcıya bilgi SMS hizmetleri üzerinden avantajlı fiyatlar sunacak.

Yurtiçi Kargo’dan yeni yıl kampanyası

Yurtiçi Kargo, 15 Ocak 2018 tarihine kadar gerçekleştireceği “Yeni Yıl Kampanyası” ile kargolarını Yurtiçi Kargo şubelerine veya acentelerine teslim eden müşterilerine, standart taşıma, adrese teslim ve alıcıya bilgi SMS hizmetleri üzerinden avantajlı fiyatlar sunacak.

21 Aralık 2017 Perşembe 17:04
3772 Okunma
Yurtiçi Kargo’dan yeni yıl kampanyası

Müşteri memnuniyeti sağlamayı öncelikli ilke edinen Yurtiçi Kargo, gelenekselleşen yeni yıl kampanyası ile bu yıl da tüm Türkiye’deki yeni yıl heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. Yurtiçi Kargo, 15 Ocak 2018 tarihine kadar, yalnızca yurtiçi gönderilerde geçerli olacak “Yeni Yıl Kampanyası” kapsamında kargosunu Yurtiçi Kargo şubesine veya acentesine getiren müşterilerine standart taşıma, adrese teslim ve alıcıya bilgi SMS hizmetlerini 7,70 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunacak.

“Yeni Yıl Kampanyası” hakkındaki detaylı bilgiye, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 850’den fazla Yurtiçi Kargo şubesinin ve acentesinin yanı sıra, www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 nolu Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilir.

Basın Bülteni

Anahtar Kelimeler:
Yurtiçi Kargo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
Hyundai, SoundHound İle ortaklaşa çalışacak
Hyundai, SoundHound İle ortaklaşa çalışacak
Mercedes-Benz Türk, otobüs üretiminde yeni teknolojileri devreye alıyor
Mercedes-Benz Türk, otobüs üretiminde yeni teknolojileri devreye alıyor

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim