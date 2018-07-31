Yurtdışında, hem de burslu eğitim artık hayal değil

Yurtdışında eğitim almak hem öğrenciler hem de genç çalışanlar için büyük bir dönüm noktası ve hem akademik hayat hem de özel sektör için oldukça değerli bir deneyim. Ancak doğru bölümü ve doğru üniversiteyi seçmek için bu alanda eğitim, yetenek ve derinlemesine bilgi gerekiyor. Ayrıca burs bulmak ve kayıt sürecinde karşılaşılan bürokrasiyle mücadele etmek de çoğu kişi için caydırıcı ya da yıldırıcı olabiliyor. 2011 yılında İngiltere’de kurulan ve dünyanın önde gelen EdTech şirketleri arasında yer alan INTCAS, online bir platform üzerinden tüm bu süreçlerin yürütülmesini sağlayarak hem aileler hem de kurumlar için bu zorlu süreci oldukça kolay bir hale getiriyor.

Bugüne kadar dünyanın farklı noktalarından birçok öğrenciye yurtdışı eğitimde karar aşamasından kayıt aşamasına kadar tüm süreçlerde yardımcı olarak, hayal ettikleri eğitimi istedikleri ülkelerde almalarına yardımcı olan INTCAS, sağladığı burslarla maddi imkansızlıkları olan başarılı öğrencilere de ulaşıyor. INTCAS ile gençler; global bir vizyona sahip olmak, kaliteli bir eğitim almak, en azından bir yabancı dilde uzmanlaşmak gibi birçok avantaj elde edebiliyorlar. Eğitim merkezleri ise uluslararası öğrenci kabul süreçlerinde %60 tasarruf elde edebiliyorlar.

Çok yakında Türkiye’de de faaliyet gösterecek

Şu ana kadar aralarında İngiltere, Amerika, Almanya, Dubai, Hindistan, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin de olduğu 88 ülkede faaliyet gösteren INTCAS, çok yakında Türkiye’de de faaliyet gösterecek. Türkiye’yi bölgesinde lider olarak konumlayan ve bu pazarı çok önemseyen INTCAS’ın ilk fiziksel öğrenci destek merkezi de İstanbul’da olacak. Avrupa ve Merkezi Asya bölgesini Türkiye’deki ofisten yönetmeyi hedefleyen INTCAS, 2021 yılına kadar ise 123 ülke 174 ofisle hizmet vermeyi planlıyor.

INTCAS ile uluslararası öğrencilere hizmet veren global pazarın parçalı yapısını birleştirme fırsatı sunmanın heyecan verici olduğunu aktaran Intcas.com CEO'su Zakaria Saqib Mahmood, “Yurtdışında okumakla ilgilenen öğrencilere, intcas.com üzerinden ve İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Öğrenci Destek Merkezinde danışmanlık hizmeti sunacağız. 10 Eylül’den itibaren, eğitimli danışmanlarımız öğrencilere kariyer planlamasında ve eğitim tercihlerinde yardımcı olacak. Ayrıca öğrencilerin başarıya ulaşması için gereken kişisel becerilerin geliştirilmesine ve dil öğrenimine de destek olunacak. Bu hizmetleri Türk okullarına da genellikle daha iyi kariyer tavsiyeleri vermelerine yardımcı olmak için sunacağız. İlk haftamızda öğrencilere birçok ücretsiz hizmet sunacağız. Bu dönem, yeni merkezimize gelip hizmetleri denemek için mükemmel bir fırsat olacak.”

Faaliyet gösterdiği her ülkede yerli uzmanlarla çalışmayı hedefleyen INTCAS, bölünmüş bir sektörü birbirine bağlıyor. Dünya genelinde iş ortaklarıyla çalışmak yaklaşımıyla hareket eden INTCAS’ın, ayrıca ödül veren kurumlar, bankalar, ajans ağları, çevrim içi eğitim portalları ve devletlerarası kuruluşlarla da uluslararası bağlantıları bulunuyor. Bunların yanı sıra INTCAS için yapay zeka uygulamasına başladıklarını ve Blockchain teknolojisini kullanarak veri bütünlüğünü sağladıklarını ileten Zakaria Saqib Mahmood; “Bağlantı, zeka ve bütünlük INTCAS’ın temelini oluşturuyor. Dünya Burs Programımız için de ayrıca heyecanlıyız. Bu programın öğrencilerin ilgisini epey çekeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.