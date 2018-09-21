Yurtdışına e-ticaret yapacak modacıları milyon dolarlık teşvikler bekliyor

Türkiye’deki üreticilerin e-ticaretle dünyaya bağlanmasına önemli katkılar sunan DHL’in ana sponsoru olduğu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) kapsamında, WORLD E-COMMERCE FORUM’un (WEF) katkılarıyla gerçekleşen DHL E-COMMERCE FORUM TALK’ta uluslararası pazarda e-ticarette başarıya ulaşmak için bilinmesi gerekenler, konularında uzman konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarıldı. Moderatörlüğünü DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan’ın yaptığı oturumda DHL Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Müdürü Işın Sarıkaya, Uğurlu Danışmanlık Kurucusu Gülgün Korkusuz, WEF Kurucusu Ömer Nart ve Eğitim Koordinatörü Orxan Isayev e-ticaret ile dünya pazarlarına açılmak isteyenlere önemli tüyolar verdi.

150 kg ve 7.500 Euro’ya kadar mikro ihracat fırsatı

Forumun açılış konuşmasını yapan Işın Sarıkaya, yurtdışına açılmak isteyenleri mikro ihracat fırsatı konusunda bilgilendirdi. Işın Sarıkaya, “150 kg ve 7.500 Euro’ya kadar emtialarda mikro ihracattan faydalanabiliyorsunuz. Hem KDV iadesi alabiliyor hem de daha az evrak işiyle kolaylıkla ihracat yapabiliyorsunuz” dedi. ​

DHL E-Commerce Forum Talk’un moderatörlüğünü yapan Boğaç Özsan ürünlerin geri iade süreçlerinin kolaylaştığına dikkat çekerek, “Yurtdışına e-ticarette en önemli sorunlardan biri olan ürün iade süreleri oldukça kısaldı. Artık 220 ülkede DHL’in arkanızda olduğunu bilerek gönül rahatlığı ile mikro ihracat yapabiliyorsunuz” diye konuştu.

Milyon doları aşan destekler var

Etkinlikte e-ihracat yapmak isteyenleri bekleyen birçok destek ve teşvik konusunda da bilgiler verildi. Gülgün Korkusuz, tasarım ve ürün geliştirme projeleri için sunulan desteklere değindiği konuşmasında, “Tasarım ve ürün geliştirme projelerinde 3 yıl için istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1 milyon doları, alet teçhizat ve yazılım giderlerinin en fazla 250 bin doları, seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderlerin ise en fazla 150 bin doları olmak üzere proje bazında yüzde 50 civarında destek sağlanıyor” dedi.

Yurtdışında müşteri nereden bulunur?

Oturumun üçüncü bölümünde ise alınan destekler sonrası hedef pazarlarda ürünlerin nasıl satılacağı konusuna değinildi. Markaların kendi e-ticaret siteleri, Etsy, Amazon gibi pazar yerleri ve sosyal medya gibi üç alternatif satış kanalı olduğunu söyleyen Ömer Nart, özellikle hedef pazarlara uygun pazar yerlerinin önemine vurgu yaptı. Nart, “Amerika’da Amazon’da yapılan aramalar Google’da yapılanları geçmiş durumda. Amerika e-ticaret pazarının büyümesinin yüzde 53’ü Amazon’dan geliyor” dedi.

Bu pazarlarda satış için yerel ödeme sistemleri adaptasyonun da önemini de vurgulayan Nart, “Almanya’da yerel ödeme sistemlerini sitenize entegre etmezseniz pazarın çok önemli bir kısmını kaybedersiniz. Sınır ötesi ticarette en önemli bariyerlerden biri de kargo. Kargoyu ücretsiz yapıp, müşterilere iade imkanı sunmalısınız” şeklinde konuştu.

Ortadoğu’da Instagram, Rusya’da Odnoklassniki Kral

Oturumun son bölümünde ise sosyal medyanın e-ticaretteki doğru kullanımı tartışıldı. Bugün sadece Instagram üzerinden günde 1.000-1.500 paket seviyesinde satış yapan markalar bulunduğuna dikkat çekildi. Orxan Isayev, “E-ihracat yapan markalar hedef pazarlarını belirledikten sonra o bölgeye uygun sosyal medya kanallarını tespit etmeli ve ona göre doğru bir içerik ve özel gün stratejisi uygulamalı. Bugün Avrupa’da Facebook, Ortadoğu ve Türkiye’de Instagram, Rusya ve bölge ülkelerinde ise Odnoklassniki ön plana çıkan sosyal medya kanalları. Bu kanallarda kendi paylaşımlarınızdan da öte influencer kullanarak satışları geliştirme imkanınız var” değerlendirmesinde bulundu.

DHL – Dünyanın lojistik şirketi

DHL, lojistik sektörünün lider global markasıdır. Birçok bölümden oluşan DHL ailesi, yurtiçi ve uluslararası paket teslimatı, e-ticaret nakliyat ve yerine getirme çözümleri, uluslararası ekspres, yol, hava ve deniz taşımacılığından endüstriyel tedarik zinciri yönetimine kadar geniş ve rakipsiz bir lojistik hizmetleri portföyü sunmaktadır. DHL, dünya çapında 220’yi aşkın ülke ve bölgedeki yaklaşık 360.000 çalışanı ile insanları ve şirketleri güvenli ve güvenilir şekilde birbirine bağlayarak global ticaret akımlarını mümkün kılmaktadır. DHL, teknoloji, yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri, enerji, otomotiv ve perakendenin de aralarında bulunduğu büyüme pazar ve sektörlerine özel çözümleri, kurumsal sorumlulukta kanıtlanmış adanmışlığı ve gelişen pazarlardaki benzersiz varlığı ile kararlı şekilde “Dünyanın lojistik şirketi” olarak konumlanmıştır.