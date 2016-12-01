YURT YANGININDA HAYATINI KAYBEDENLERE HÜZÜNLÜ VEDA

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı Sare Betül Genç, son yolculuğuna aynı olayda hayatını kaybeden 20 yaşındaki eğitmen Fatma Canatan'la birlikte uğurlandı.

Babası Cumali Genç'i annesiyle birlikte ziyaret etmek için gittiği yurtta çıkan yangında yaşamını yitiren küçük Sare ile Canatan için Mersin'in Tarsus ilçesindeki şehir mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Yangında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen anne Ayşe Genç, tören boyunca güçlükle ayakla durabildi. Olaydan sonra gözaltına alınan baba Cumali Genç'in özel izinle törene katıldığı öğrenildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende, tabutlarının üzerine Türk bayrağı konulan Sare Betül Genç ile Fatma Canatan için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Dedesinin mezarının başucuna defnedildi

Daha sonra Genç'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda bulunan dedesi Ahmet Ciaz'ın mezarının başucuna gömüldü.

Ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olan Sare Betül Genç'in kendisinden bir yaş büyük olan ağabeyi Ahmet Genç de kardeşinin defnedilmesi sırasında gözyaşı dökerek, bir yakınına sarıldı. Uzun süre kardeşinin toprağa konuluşunu izleyen çocuk, mezar başından ayrılmadı.

Eğitmen Canatan'ın cenazesi de Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi.

Öğrencilerden 3'ü Kışlak'ta, 1'i ise Karahan'da toprağa verildi

Öğrencilerden Sema Nur Aydoğdu (14), İlknur Maden (13) ve Cennet Karataş'ın (11) cenazeleri, coğrafi koşullar nedeniyle zorlu yolculuğun ardından, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Kışlak Mahallesi'ne getirildi.

Cenazeler, çocukların evlerinin önüne götürülerek helallik alındı. Bu sırada çocukların ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Çocukların akrabası kadınlardan bazıları, "Gelin olacaktınız" diye ağıt yaktı.

İlknur Maden’in engelli halası Eşe Maden, kardeşi Hasan Maden’in de yardımıyla cenaze aracına kadar geldi ve tabuta bakarak gözyaşı döktü.

Cami avlusuna getirilen cenazelerin üzerine çocukların başörtüleri örtüldü.

Cenazeler, Kozan Müftüsü Bilal Başoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından omuzlarda mezarlığa taşındı. Cenaze namazında, çocukların akrabası bazı kadınlar da saf tuttu.

14 yaşındayken ölen ablasının yanına defnedildi

Sema Nur Aydoğdu'nun cenazesi, yaklaşık 3 sene önce 14 yaşındayken ölen ablası Esra Aydoğdu’nun yanına defnedildi. Sema Nur'un annesi Durdu Aydoğdu, kızının mezarına kapandı.

Cenaze törenine çocukların ailesi ve yakınları ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, İmamoğlu ve Aladağ Vekil Kaymakamı Kürşad Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yangında yaşamını yitiren öğrencilerden Gamze Bagır'ın (12) cenazesi ise Aladağ'ın kırsal kesimdeki mahallelerinden Karahan'da toprağa verildi.

"Ben ablamı bir daha göremeyecek miyim?"

Yangında hayatını kaybeden öğrencilerden Nurgül Pertlek, Sümeyye Yetim, Bahtınur Baş, Sevim Köylü, Zeliha Avcı ve Tuğba Aydoğdu'nun cenazeleri, Köprücük Mahallesi mezarlığı yakınındaki bir alanda oluşturulan yere getirildi.

Bazı anneler, "Bu mu benim çocuğum?" diyerek tabutlarda çocuklarının ismini aradı. Hayatı kaybeden bazı öğrencilerin kardeşleri de tabutlara sarılıp "Ben ablamı bir daha göremeyecek miyim?" diye ağladı.

İl Müftüsü Arif Gökce, yaptığı kısa konuşmanın ardından ayrı ayrı çocukların cenaze namazlarını kıldırdı. Kılınan namazların ardından tabutlar, çok sayıda kişi tarafından omuzlara alınarak alanın aşağısında bulunan vadideki mezarlığa götürüldü.

Cenaze törenine AB Bakanı Ömer Çelik katıldı

Törene katılan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, defin sırasında kargaşa yaşanmaması için çevredekileri uyararak "Acele etmeyelim, müftümüzü dinleyip ona göre meleklerimizi cennete uğurlayacağız." dedi.

Daha sonra cenazelerden 5'i yan yana toprağa verildi. Çocuklardan birinin cenazesi ise ilerideki bir mezara defnedildi.

Törene, çocukların ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 2 gün önce özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Haber Ajansı