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YURT DIŞINA GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI %15 ARTTI!

24 Ekim 2017 Salı 11:02
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Son bir yıl içinde Dolar ve Euro bazında yaşanan ortalama %24’lük kur artışına rağmen yurtdışına giden öğrenci sayısı, 2017 yılı ilk 9 ayında önceki seneye göre %15 arttı. Yurtdışı eğitim danışmanlık firması Academix’in sağladığı verilere göre; Türkiye’den öğrenciler en çok (%21) dil eğitimi için yurt dışına gidiyor. Onu lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra, yaz okulları takip ediyor. Dil programları için en popüler lokasyon İngiltere. Ardından ABD, Malta, Kanada, Schengen ülkeleri, İrlanda, Avustralya ve Güney Afrika geliyor. Gençler dil eğitimi için ortalama 2-3 ay yurt dışında kalıyor. 18 yaşın altındakilerin yarısı İngiltere ve Amerika’ya gidiyor. Yurt dışında yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrencilerin İngilizcesi “fena değil”.

YURT DIŞINA GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI %15 ARTTI!
Dil eğitimi için Avrupa ülkeleri ve dil okulu programları daha cazip!

Yurt dışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin doğru tercihleri yapmalarına yardımcı olan Academix’e göre; dil eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerin başını %23 ile İngiltere çekerken, ABD %21 ile 2. sırada ve Malta ise %8 ile 3. sırada yer alıyor. Bunları sırasıyla %6 ile Kanada, %3 ile Avustralya, Rusya ve Asya ülkeleri, %2’yle Güney Afrika takip ediyor. Türkiye’deki öğrencilerin yurt dışı eğtim programlarına olan ilgisine bakıldığında ise ilk tercihi %21 ile dil okulları oluşturuyor. Bunu %18 ile lisans, %17 ile yaz okulu ve %10 ile lisansüstü programlar takip ediyor.

Genel kurslara rağbet fazla. En çok tercihi ise 8 ila 12 haftalık kurslar alıyor.

Öğrencilerin %30’u genel kurslara ilgi gösterirken, %21’i yoğunlaştırılmış, %14’i ise sınavlara hazırlık kurslarını tercih ediyor. Yalnızca dil için kursa gidenlerin oranı %9 iken, kelime bazlı kursları tercih edenler %13 civarında. Academix’in verilerine göre, öğrencilerin %26’lık kesimi 8 ila 12 haftalık eğitim programlarını tercih ederken, bunların %25’i 4 ila 8, %22’si 12 ila 24, %15’i 4 haftadan fazla, %12’si ise 24 haftadan daha az eğitim programlarına ilgi gösteriyor.

22 ülkede 3.000 acente ile elde edilen başarı…

Dünyada 16 bin, Orta ve Doğu Avrupa genelinde 1.800, Türkiye’de ise 250’den fazla yurtdışı eğitim acentesinin olduğunu belirten Academix Genel Koordinatörü Engin Coşar, “1996 yılından beri Türkiye’deki öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine en uygun yurt dışı eğitim seçeneklerini sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda ektiğimiz fidanların meyvelerini toplamaya devam ediyo-ruz. Student Travel Magazine dergisinin her yıl düzenlediği, uluslararası eğitim sektörünün en önemli yarışmasında 3 senedir aday gösterildiğimiz ‘2017 Doğu Avrupa Star Acentesi’ ödülüne bu sene layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Yarışma, tüm dünyadan eğitim kurumlarının verdiği oylarla 22 ülkeden yaklaşık 3.000 acentenin faaliyet gösterdiği Doğu Avrupa bölgesinde gerçekleşiyor” dedi.

Academix Hakkında
1996 yılından beri Türk öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine en uygun yurtdışı eğitim seçeneklerini sunmayı kendine amaç edinen Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık, yurtdışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin en doğru tercihleri yapmalarını sağlıyor..  Türkiye’de 11 şubeye sahip olan şirket, başta Amerika, İngiltere, İtalya, Avustralya ve Kanada'da olmak üzere dünyanın pek çok prestijli okul ve kurumu, dil kursu, lise programları, lisans ve lisanüstü, diploma ve sertifika programlarının Türkiye temsilciliğini yapıyor.
 
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