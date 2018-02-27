Yünsa 2017 Yılında 14.8 Milyon TL Net Kar Elde Etti

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yünsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin cirosu, bir önceki yıla göre %20 artış ile 247 milyon TL’den 297,6 milyon TL’ye ulaştı. Şirket 2016 yılında açıkladığı 34,1 milyon TL net dönem zararından 14,8 milyon TL net kara geçiş sağladı.



Yünsa’nın 2017 finansal sonuçlarını değerlendiren Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, “Sahip olduğumuz deneyim ve iş yapış şeklimizle 2017 yılında ciromuzu %20 oranında artırmayı başardık. Yeniden yapılanma sürecimizi kontrollü bir şekilde yöneterek sağlıklı bir yapı oluşturduk. Öncelikle işletme sermayesini iyi yöneterek büyümeye ve işletme içerisindeki verimsizlikleri ortadan kaldırmaya odaklandık. Başlatılmış olan TPM faaliyetlerinin işletmenin tümüne yayılımını sağlayarak verimli üretim performansımızı artırdık. Ayrıca kapasite doldurmak için yapılan karsız satışları azaltıp, karlılık odaklı satış hedeflerini gerçekleştirdik. Bu gelişmeler neticesinde zarardan kara geçtik. Son yedi yılda Ar-Ge’ye 38 milyon TL yatırım yaparak Ar-Ge ve inovasyonla büyümemizi sürdürüyoruz. 2017 yılında 300’e yakın yeni ürün geliştirdik.” dedi.



2017 yılında Yünsa’nın ihracat oranları hakkında da bilgi veren Düzgören 2017 yılında ihracat gelirini %19 artırarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yünlü kumaş ihracatçısı konumlarını pekiştirdiklerini belirterek ekledi:

“Bugün elliden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’de ise sektörümüzdeki ihracatın %70’ini gerçekleştiriyoruz. Yıllık ciromuzun 2/3’ünü ihracat oluşturuyor ve dünya toplam kumaş pazarının yaklaşık %5’ini karşılıyoruz. Bugün üretim kapasitemiz ile dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş ihracatçısından biriyiz ve uluslararası çapta birçok markayla iş birliğimiz var. 45 yıldan bu yana üretimimize ara vermeden devam ediyoruz, istikrarlı büyümemizi sürdürüyor ve dünya lideri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Şu an nispeten daha küçük hacimlerle çalıştığımız Uzak Doğu’da genişlemek 2018’de ana stratejimiz. Başta Japonya olmak üzere Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerde de ihracattaki payımızı artırmayı hedefliyoruz.”