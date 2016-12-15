Yunanistan'da beklenenden yüksek bütçe fazlası

ATİNA (AA) - Yunanistan'da hazinenin bu yılın 11 ayında 7 milyar 449 milyon avro faiz dışı bütçe fazlası vererek, hedefin 2 katından yüksek bir seviyeye ulaştığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayına kadar bu yıl vergi gelirleri 44 milyar 659 milyon avroya yükseldi.

Kamu harcamaları ise hedeflenenden 1 milyar 315 milyon avro düşük gerçekleşerek, 42 milyar 417 milyon avro oldu.

Faiz dışı bütçe fazlası hedefi, Yunanistan ve kredi sağlayan kuruluşlar arasındaki kurtarma paketi programında en önemli mali göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, geçen hafta bütçe fazlasındaki yüksek performansla elde edilen gelirin düşük ücretli emeklilere ikramiye olarak dağıtılacağını açıklamıştı.

Anadolu Haber Ajansı