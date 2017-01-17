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Yunan Adaları Vizesiz Olacak mı?

17 Ocak 2017 Salı 01:31
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2016'da vizesiz Yunan Adaları birçok Türk vatandaşının Yunan Adaları'nı görmesini, kapı komşumuza yaptığımız gemi turları ile Yunanistan'ın ekonomisini de güçlendirmesine yardımcı olmamıza neden olmuştu. Bu durum elbette güzel ve olması gereken bir turizm dayanışması örneği oluşturmuştu.

Yunan Adaları Vizesiz Olacak mı?
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2016'da vizesiz Yunan Adaları birçok Türk vatandaşının Yunan Adaları'nı görmesini, kapı komşumuza yaptığımız gemi turları ile Yunanistan'ın ekonomisini de güçlendirmesine yardımcı olmamıza neden olmuştu. Bu durum elbette güzel ve olması gereken bir turizm dayanışması örneği oluşturmuştu. Hem yurtdışı turları arasında vizesiz gezilebilmesi hem de curise yolculuklarının konforlu ve lüks oluşu milyonlarca insanın gemi ile Yunan Adaları'na akın etmesini sağlamıştı. Peki 2017'de de Yunan Adaları vizesiz olacak mı?
Şu an için bir açıklama olmasa da, tur şirketleri gemi ile Yunan Adaları turunu vizeli olarak satmakta. Eğer vizeler kaldırılacaksa, bugünden tur satın alanlar için nasıl bir yol izlenecek? Gemi ile Yunan Adaları turu alanlara henüz bir açıklama yapılmış değil. 

Vizesiz Gezme Keyfi
Geçen yıl milyonlarca insanın Yunanistan'ın ünlü adaları Mykonos, Santorini, Rodos, Girit'e gemi ile vize derdi olmadan seyahat etmiş, kapı vizesi bedelini ödeyerek rahatça dolaşmışlardı. Cruise tatili yapmanın ve sevdikleriyle Ege'nin masmavi sularına açılmanın keyfini yaşamak isteyen tatilcilerin sayısı milyonları geçmişti. 2017 vizesiz Yunan Adaları turları için bakalım nasıl bir yol izlenecek. Merakla bekliyoruz.

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