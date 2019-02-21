Yüksek hızlı tren Avrupa Yakası'na geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'ndaki tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "(Hattı) Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz." dedi.



Turhan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen, 43 istasyondan oluşan, 76,6 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın devam eden test sürüşlerine katıldı.



Gece saatlerinde Söğütlüçeşme istasyonunda bulunan trene binen Turhan, bir süre aracı kullandı. Zaman zaman yetkililerden bilgiler alan Turhan, bir süre sonra vatman kabininden ayrılarak yolcu kısmına geçti.



Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda göreve geldikleri günden bu yana daha gelişmiş ve sorunsuz bir altyapıyı İstanbul'a kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.



Turhan, İstanbul'da hayata geçen ulaşım projelerinden bahsederek, banliyö hattının İstanbul için sadece bir demiryolu hattı olmadığını, şehrin tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgası olduğunu bildirdi.



Marmaray'ı da içinde bulunduran bu proje tamamlandığında hem metro hatlarının hem yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının hem de yük treni hatlarının birbirine entegre olacağını belirten Turhan, artık İstanbulluların demiryollarında kesintisiz seyahat edebileceğini vurguladı.

