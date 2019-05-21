YSK, Seçimlerin iptaline dair gerekçeyi bugün de açıklamadı

31 Mart'ta yapılan İBB Başkanlığı seçimleri, AK Parti'nin itirazı üzerine YSK tarafından iptal edildi. YSK, 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerinin iptal edilidiğini açıkladı, gözler kurulun açıklayacağı gerekçeli karara çevrildi.

16 GÜN OLDU, GEREKÇELİ KARAR YOK

Dün açıklanması beklenen karar, önce bugüne sarktı. Bugün ise kararın

açıklanacağı tarih, tam olarak ifade edilmemeye başlandı.

GECİKME NEDENİ NE?

İstanbul seçimlerinin iptali lehine oy kullanan 4 üye, gerekçeli kararlarını önceden yazıp tamamladı. Diğer üyeler ise bu sabah saatlerinde gerekçeli kararlarını tamamladı. İptali lehine oy kullanan 4 üye, diğer 7 üyenin gerekçeli kararını yeni gördüğü ve buna karşı kararlarına ek yaptığı için gerekçeli kararın açıklanması gecikti.