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YSK, İstanbul seçim sonucunu açıkladı

Başkan Sadi Güven'in açıkladığı oranlara göre Ekrem İmamoğlu, yüzde 9'dan fazla bir farkla kazandı.

YSK, İstanbul seçim sonucunu açıkladı

Başkan Sadi Güven'in açıkladığı oranlara göre Ekrem İmamoğlu, yüzde 9'dan fazla bir farkla kazandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:12
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YSK, İstanbul seçim sonucunu açıkladı

Sadi Güven YSK'ye gelişinde yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçlandığını, rakamların yüzde yüzünün dün itibarıyla sisteme işlendiğini söyledi.

GEÇERLİ OY 8 MİLYON 746 BİN 464

Kayıtlı seçmen sayısının 10 milyon 560 bin 963, oy kullanan seçmen sayısının 8 milyon 925 bin 63, geçerli oy sayısının 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oyların 178 bin 599 olduğunu bildiren Güven, katılımın ise yüzde 84,5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

OY FARKI 806 BİN 415

Adayların aldığı oyları da açıklayan Başkan Güven, "Adayların aldığı oylar, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54,21; Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44,99; Necdet Gökçınar 47 bin 829, yüzde 0,55; Mustafa İlker Yücel 14 bin 545, yüzde 0,17 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Buna göre iki aday arasındaki oy farkı 806 bin 415 oldu.

İTİRAZ SÜRECİ

İtiraz sürecine ilişkin de bilgi veren Sadi Güven, olağan itiraz sürecinde, yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna siyasi partilerin itiraz hakkı bulunduğunu belirterek, "İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kuruluna da cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl seçim kurulunun itirazlara karşı cevap verme süresi iki gün. Onun kararından sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na üç gün içinde itiraz hakkı var. Olağan itiraz süreci bu şekilde işleyecek, itiraz olursa. Tekrar seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."değerlendirmesinde bulundu.

YSK VERİLERİNE GÖRE İŞTE SONUÇLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Rakamlar dün itibariyle yüzde 100 sisteme işlendi.

Kayıtlı seçmen sayısı 10.560.963.
Oy  kullanan seçmen sayısı 8.925.063.
Geçerli oy 8.746.464 
Geçersiz oy 178.159.
Katılım oranı %84.5 olarak gerçekleşti.

Adayların aldığı oylar

Ekrem İmamoğlu 4.741.868 yüzde 54.21 
Binali Yıldırım 3.935.453 yüzde 44.99
Necdet Gökçınar 47.829 yüzde sıfır 55
Mustafa İlker Yücel 14.545 yüzde sıfır 17

İKİ SEÇİM ARASINDA NELER FARK ETTİ?

31 Mart 2019

23 Haziran 2019

Seçmen sayısı

8.925.063

8.925.063

Geçerli oy

8.547.094

8.746.464

Geçersiz oy

315.250

178.599

Katılım oranı

%83,9

%84,5

Binali Yıldırım

Ekrem İmamoğlu

İki aday arasındaki fark

31 Mart 2019 oy sayısı ve oranı

4.131.761 ve %48,55

4.159.650 ve % 48,8

27.889 ve %0,25

23 Haziran 2019 oy sayısı ve oranı

3.935.453 ve  %44,99

4.741.868 ve % 54,21

806.415 ve % 9,22

İki seçim arasındaki fark

-196.308 ve -%3,56

+582.218 ve +% 5,51

 778.526 ve %8,97


 

Son Güncelleme: 24.06.2019 17:28
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