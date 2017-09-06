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Yozgat'ta iş merkezinde yangın

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:48
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Kent merkezinde 67 konut ve 380 iş yerinin bulunduğu binada çıkan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü

Yozgat'ta iş merkezinde yangın
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 67 konut ve 380 iş yerinin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangında çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Abide İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri siren çalıp anons yaparak apartman sakinlerini uyandırdı. Bina kısa sürede boşaltıldı.

Yozgat Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için bölgeye Sorgun ve Yerköy ilçelerinden takviye ekipler sevk edildi.

Gece binada kalan ve dumandan etkilenerek baygınlık geçiren bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis görevlileri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldığı yangın nedeniyle binadaki çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bazı iş yeri sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Bina yöneticisi Uğur Sağlamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iş merkezinde daha önce de yangın çıktığını söyledi.

Sağlamer, "Burada evsiz insanlar, Suriyeli, Iraklı, İranlı insanlar geliyor ve kalıyor. Yetkililerin burada bir tedbir almasını istiyoruz. Burada bir de öğrenci yurdu var. Orada da öğrenci var mı yok mu bilemiyoruz. Yangından erken haberimiz oldu da binayı boşalttık." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.


Anadolu Haber Ajansı
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