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Yozgat'ta "Cehrilik lalesi" güzelliği

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:39
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Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen yöreye özgü laleler çiçek açtı. Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla kırsalı renklendirdi. Arılar için de önemli polen ve nektar kaynağı olan lale, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler, oluşan güzel manzarayı fotoğraflamaya çalışıyor.

Yozgat'ta
YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Cehrilik bölgesinde doğada yetişen yöreye özgü laleler çiçek açtı.

Kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan Cehrilik lalesi, havaların ısınmasıyla kırsalı renklendirdi. Arılar için de önemli polen ve nektar kaynağı olan lale, açtıktan 15-20 gün sonra soluyor. Özellikle fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler, oluşan güzel manzarayı fotoğraflamaya çalışıyor.

Gazeteci Alpaslan Demir, Cehrilik lalelerinin mayıs ayında açtığını ve etkileyici bir manzara oluştuğunu belirterek, kendilerinin de bu güzelliği fotoğrafladıklarını söyledi. 

Nuri Erdoğan da Cehrilik yöresinde her yıl mayıs ayında lalelerinin açtığını ifade ederek, "Biz de bu görüntüleri ölümsüzleştirmek için buraya geldik. Güzel bir doğa manzarası var. Bizim için de unutulmaz bir anı oluyor." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da gazetecilere, Cehrilik lalesinin kente özgü olduğunu belirterek, "Bu bitki Yozgat’ın kuzeyinde, şehir merkezine 8-10 kilometrede sınırlı bir bölgede yetişiyor. Burası hepimizin hatıralarında yer alan bir bölge. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilir miyiz, görsel hale getirebilir miyiz, bu konuda araştırma yapacağız." diye konuştu.

Arslan, lalenin ismini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla daha önce Cehrilik lalesi kolonyası ürettiklerini de anımsattı.


Anadolu Haber Ajansı
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