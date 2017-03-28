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Yol çalışması yapan işçiler kadın cesedi buldu

28 Mart 2017 Salı 12:51
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Adana'da belediye işçileri tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan kadın cesedinin kimliğinin belirilenmesi için çalışma başlatıldı

Yol çalışması yapan işçiler kadın cesedi buldu
ADANA (AA) - Adana'da yol çalışması yapan belediye işçileri tarafından baraj gölünde kadın cesedi bulundu.

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarında yol çalışması yapan Adana Büyükşehir Belediyesi işçileri, gölde bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen asayiş ve sualtı ekipleri, sudaki cesedi kıyıya çıkardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, cesedin kimliğinin belirilenmesi için çalışma başlattı.

İşçilerden Aydın Durmaz, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla yol çalışması yaptıkları sırada gölde kadın cesediyle karşılaştıklarını ve durumu polise bildirdiklerini kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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