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Yılmaz Ailesi'nin zor günü

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Yılmaz Ailesi'nin zor günü

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 15:42
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Yılmaz Ailesi'nin zor günü

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesini almak için Şişli'deki hastaneye gitti. Yılmaz'ı hastanede karşılayanlar arasında Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Sarıgül de vardı.

Mesut Yılmaz tabuta omuz verdi
Cenazesi hastaneden alınan Yavuz Yılmaz daha sonra Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Mesut Yılmaz'ın da tabuta omuz verdiği görülürken Yavuz Yılmaz'ın naaşı cami avlusuna götürüldü. 

Yılmaz ailesi cami avlusunda kurulan çadırda taziyeleri kabul etti
Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Fener Rum Patriği Bartholomeos yeni ve eski milletvekilleri, iş, siyaset, spor camiasının önde gelenleri ile çok sayıda vatandaş geldi.

Yavuz Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kanlıca mezarlığına götürüldü.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 18.12.2017 22:23
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