"YILIN YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ÖDÜLÜ" PROGROUP

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülü’ne layık görülen Progroup’un ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam’a Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından takdim edildi.

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Türk danışmanlık firması olarak Yılın Danışmanlık Ödülü’ne layık görüldük. Ekovitrin Medya Grubu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Progroup layık olduğu noktaya doğru koşarak gidiyor. Türk iş modeli oluşturmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Girişimcilik çok zor bir iş, vizyonerlik istiyor. Biz girişimcilik ve iş modeli oluşturuyoruz. Türkiye'nin önünde artık kimse duramayacak. Biz dünya çapında Nobel ödülü almaya adayız. Türkiye artık dünyadaki iyileşmenin, gelişmenin, iktisadi kalkınmanın öncüsü ve bu konuda örnek çalışmalara imza atan bir ülke. Biz de geleceğe yönelik girişimci bakış açısıyla Türkiye'mizin tüm şirketlerini uluslararası arenaya çıkartmaya devam edeceğiz. Turquality kapsamında 41 firmaya hizmet verdik. Bu firmalar uluslararası arenada markalaşma yolunda hızla ilerliyor” dedi.

2003 yılında İstanbul’da kurulan Proaktif Uluslararası Danışmanlık Şirketi Progroup, 20’yi aşkın profesyonel danışman kadrosu, 120’nin üzerinde eğitmeni ile bugüne kadar Dünya ve Türkiye’de danışmanlık ve eğitimde 3 bin 500 iş ortağına dokunmuş, iş ve yönetim rehberi organizasyonu.

