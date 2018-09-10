Yılın Transferi Madame Tussauds İstanbul’da

Müzik, sinema, spor ve bilim dünyasının önde gelen isimleri ile tarih sahnesinde büyük başarılara imza atmış liderlerden oluşan 60’tan fazla figüre ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul, yılın transferini açıkladı! Ünü Portekiz’den dünyaya yayılan ve attığı gollerle izleyicileri kendine hayran bırakan Cristiano Ronaldo’nun figürü bir süreliğine Madame Tussauds İstanbul’un konuğu olacak.

Kalıbı 170 saatte çıkarıldı!

Madame Tussauds’nun tarihi kültüründen gelen geleneksel tekniklerini gelişen teknolojiyle bir araya getirerek tasarladığı balmumu figürün ölçü alımı 17 Aralık 2009’da gerçekleştirildi. Figürün kalıbının çıkarılması yaklaşık 170 saat sürerken, figüre tek tek ekilen saç, kirpik ve kaşların tamamlanması yaklaşık 140 saat sürdü. Sadece başının boyanması 50 saat süren Ronaldo’nun balmumu figürü için titiz bir çalışma yürütüldü. Figüre başlama sürecinde Juventus’ta oynayan ve kostümü bu şekilde hazırlanan ünlü oyuncunun yakın zaman önce gerçekleşen transferinin üzerine Madame Tussauds ekibi figürün formasını yeniledi.

Ünü sınırları aşan futbolun dahi çocuğu!

Asıl adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro olan Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Portekiz Madeira'da doğdu. Babası José Dinis Aveiro, Ronald Reagan hayranı olduğu için oğluna ikinci isim olarak Ronaldo’yu koydu. Profesyonel olmadan önce Andorinha, CD Nacional ve son olarak Sporting Lizbon genç takımında oynayan Ronaldo, profesyonel kariyerine yine Sporting Lizbon'da başladı. 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester United'da top koşturdu. 2008-2009 sezonun sonunda ise Real Madrid kulübüne rekor bonservis ücretiyle transfer oldu. Ünlü forvet son günlerde İtalyan futbol kulübü Juventus kadrosuna transferiyle konuşuluyor.

Serbest vuruş sırrını “Ağlara bakıp kendime ‘Vur, Cristiano!’ diyorum.” şeklinde açıklayan başarılı futbolcuya, Manchester United’a katılıp David Beckham’ın 7 numaralı formasını devraldığında ‘CR7’ lakabı verildi. Ronaldo, takım arkadaşlarının çoğunun aksine, düzenli kan bağışı yapmasına engel olacağı için hiç dövme yaptırmadı. Viva Ronaldo adlı sosyal paylaşım sitesiyle kendi akıllı telefon uygulamasını hayata geçiren Ronaldo, dünyanın her yerindeki hayranlarını bu platformda buluşturuyor.