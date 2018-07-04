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"YILIN TELEVİZYON KANALI" TGRT HABER

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, ödülü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

"YILIN TELEVİZYON KANALI" TGRT HABER

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, ödülü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:08
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"YILIN TELEVİZYON KANALI" TGRT HABER

TGRT Haber, ‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Yılın Televizyon Kanalı Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’ye 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından takdim edildi. 
TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “TGRT Haber’in reytingi 2018 yılında çok iyi seviyede. Yerli ve milli bir duruş sergileyerek habercilikte önemli başarılara imza attık. Bu başarılarımız seyircilerimiz tarafından da karşılık buldu. Şu anda 2. sıradayız. Hedef tabi ki birinci olmak. Biz çok sağlam bir kadro kurduk. Türk halkının televizyondan ne beklediğini bilen bir ekibimiz var. Dolayısıyla çok daha iyi olacağımız kanaatindeyim. Ekovitrin Medya Grubu da bu başarıyı ödüllendirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
TGRT’nin (Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu) temelleri 1970'lerde Dr. Enver Ören tarafından Türkiye Gazetesi’nin kurulmasıyla atıldı. TGRT resmi olarak 22 Nisan 1993 tarihinde açıldı. TGRT, yayın ortağı İhlas Haber Ajansı sayesinde çok iyi bir haberciliğe imza atmayı başardı. Magazin içerikli yayınlar ve genelde aileler ile topluma yönelik dizi, film ve programlar yayınlayan TGRT, ayrıca din, kültür ve ahlak konularında da programlar yayımlayan özel televizyon kanalı olarak adını duyurdu. 
 

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