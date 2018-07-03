"YILIN ŞİRKETİ" FUZULEV

Fuzul Grup’a bağlı FuzulEv, Türkiye’de binlerce kişiyi ‘faizsiz sistemle’ ev ve otomobil sahibi yaptı. Paylaşım ekonomisine dayanan FuzulEv sistemiyle bugüne kadar 6 bin konut ve 50 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirildi.

FuzulEv sistemiyle orta sınıf ve altındaki insanlara faizsiz olarak konut edindiren Fuzul Grup, annelerimizin toplanarak yaptıkları altın günlerini ekonomiye kazandırmak adına ‘imece’ usulü denilen sistemin ilk temellerini de bu şekilde atmış oldu.

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Ben öncelikle Ekovitrin ailesine ve jürisine bu güzel ödüle bizi layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Tabi bizim uzun yıllara dayalı bir geçmişimiz var. Son yıllarda Türkiye'nin büyümesi ile birlikte Fuzul Şirketler Grubu da aynı şekilde büyüdü. Ekovitrin Dergisi’nin takdiriyle de 2017 yılının şirketi seçildik. Türkiye nüfusu hızla artan bir ülke, 2023 yılında 100 milyon nüfusu yakalayacağız. Konut ihtiyacı da çok artacak, şu anda 10 milyona yakın konut ihtiyacı var. Biz de sektörde lider firmalardan birisi olarak varlığımızı sürdürmek ve insanların mutluluğuna ortak olmak istiyoruz” dedi.

