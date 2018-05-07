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Yılın mentos ürünü! insanları tanıştıran mentos; 'Say Hello'

Mentos ise, yeni ve sıradışı ürünü mentos say hello ile merhaba demenin birbirinden eğlenceli, yepyeni yollarını sunuyor.

Yılın mentos ürünü! insanları tanıştıran mentos; 'Say Hello'

Mentos ise, yeni ve sıradışı ürünü mentos say hello ile merhaba demenin birbirinden eğlenceli, yepyeni yollarını sunuyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:42
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Yılın mentos ürünü! insanları tanıştıran mentos; 'Say Hello'

HER DRAJEDE UFAK Bİ’ YARDIM!
Mentos’un “insanların birbirleriyle iletişime geçmesi için ufak bi’ yardımcı” konumlandırması, mentos say hello ile ürünün kendisine taşınıyor.
türkiye’nin ilk ve tek baskılı şekeri mentos say hello’nun portakal ve ahududu aromalı drajelerinin üzerinde “çak bi’ beşlik”, “sarıl”, “bi’ selfıe çek”, “taş-kağıt-makas oyna”, “öpücük yolla” gibi esprili öneriler bulunuyor. Mentos say hello, “her drajede ufak bi’ yardım” sloganıyla herkesi birbirine mentos ikram ederek tanışmaya ve kaynaşmaya davet ediyor.
 

Son Güncelleme: 07.05.2018 16:44
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