Yılın mentos ürünü! insanları tanıştıran mentos; 'Say Hello'

HER DRAJEDE UFAK Bİ’ YARDIM!

Mentos’un “insanların birbirleriyle iletişime geçmesi için ufak bi’ yardımcı” konumlandırması, mentos say hello ile ürünün kendisine taşınıyor.

türkiye’nin ilk ve tek baskılı şekeri mentos say hello’nun portakal ve ahududu aromalı drajelerinin üzerinde “çak bi’ beşlik”, “sarıl”, “bi’ selfıe çek”, “taş-kağıt-makas oyna”, “öpücük yolla” gibi esprili öneriler bulunuyor. Mentos say hello, “her drajede ufak bi’ yardım” sloganıyla herkesi birbirine mentos ikram ederek tanışmaya ve kaynaşmaya davet ediyor.