“Yılın Liman İşletmecisi” ödülü YILPORT

Dünyanın 4 kıtasında, 51 ülkede faaliyetleri bulunan Yıldırım Şirketler Grubu’nun limancılık şirketi Yılport Holding, 11 Aralık’ta Londra’da düzenlenen Lloyd’s List 2018 Global Ödülleri gala gecesinde “Yılın Liman İşletmecisi” ödülünü kazandı. Yılport Holding, bu prestijli ödülü kazanan ilk Türk şirketi oldu.

1734’ten beri yayında olan ve dünyanın en eski sürekli yayınları arasında yer alan Lloyd’s List’in her yıl düzenlediği Lloyd’s List Global Ödülleri, denizcilik sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Londra’daki Hilton Park Lane’de 11 Aralık akşamı düzenlenen gala gecesinde denizcilik sektörünün liderleri bir araya geldi. Törende denizcilik dünyasında 2018’e yön veren şirketler, farklı kategorilerde ödül kazandı. Son 3 yılda liman işletmeciliği kategorisinde finale kalan Yılport Holding, bu yıl ilk kez ödüle uzandı.

Yılport Holding ayrıca denizcilik derecelendirme kuruluşu Drewry’nin yıllık liman işletmecileri dünya sıralamasında bu sene bir sıra daha yükselerek 12’nciliğe yerleşti. Yılport Holding, 2025 yılına kadar dünyanın ilk 10 uluslararası liman işletmecisi arasına yükselmeyi hedefliyor. Yılport Holding’in dünyanın 9 ülkesinde, 21 limanı ve terminali bulunuyor.