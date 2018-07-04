"YILIN LEASİNG FİRMASI" AKLEASE

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Türkiye’de Yılın Leasing Firması Ödülü’ne layık görülen Aklease’in ödülü Satış Müdürü Tolga Güler’e 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından takdim edildi.

Aklease Satış Müdürü Tolga Güler, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Öncelikle bizi bu ödüle layık gören Ekovitrin Dergisine ve jürisine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu yıl Aklease olarak 30. yılımızı kutluyoruz. Dolayısıyla bizim bu ödülü bu yıl alıyor olmamız ayrıca önemli. 1986 yılında hukuki anlamda leasing sektörünün altyapısı oluşturuldu ve biz de ilk oyunculardan biriyiz. Bizim önceliğimiz kurulduğumuz günden itibaren en iyi hizmeti vermek. Aldığımız ödül de yılın en iyi leasing şirketi ödülü. Ödül almak kolay, kendinize iyi dedirtmek kolay ama onu sürdürmek daha zor. Dolayısıyla bundan sonra görevimiz daha iyi olmak ve bu ödüllere tekrar talip olmak” dedi.

Akbank iştiraki olan Aklease, farklı sektörlere yönelik yenilikçi leasing çözümleriyle sektörün büyümesinde önemli rol üstlendi. 1988 yılında kurulan Aklease, Türkiye'nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük rol oynayan yatırımları, uzman leasing çözümleriyle destekleyerek kalıcı liderliği hedefliyor. Şirket, kurumsal yönetim olarak, hissedarına, çalışanlarına, müşterilerine ve diğer tüm paydaşlarına karşı dürüstlük, güvenilirlik, hesap verilebilirlik, saydamlık, yasalara uygunluk, toplumsal yararın gözetilmesi çerçevesinde hizmet üretiyor.