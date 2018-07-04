"YILIN İNOVATİF MARKASI" REXOIL

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde Rexoil, ‘Türkiye’de Yılın İnovatif Markası Ödülü’ne layık görüldü. Rexoil’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş’a, ödülü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından takdim edildi.

Mustafa Aktaş tarafından kurulan Aktaş Group bünyesinde yer alan yeni nesil motor yağı markası Rexoil, madeni yağ sektöründe ihracat 4’üncüsü, ihracat pazar payı artışında ise 1’nci olarak ülkemiz adına önemli bir başarıya imza attı. Petrokimya alanlarında faaliyet gösteren Aktaş Group’un temelleri 1990′lı yılların başında Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş tarafından atıldı. Petrokimya ürünlerinin uluslararası ticareti amacı ile kurulan Aktaş Grup bünyesindeki Aktaş Kimya Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yanı sıra zamanla kendi sektöründe ürün tedarikinin yanında üretici olarak da yer almak hedefiyle bünyesinde yeni şirketler ve markalar oluşturuldu. Bu amaçla Reksoil Petrokimya AŞ kurulup faaliyete geçirildi. Bu şirket bünyesinde Rexoil ve Apex markalarıyla motor yağı üretimine başlandı. Bu üretimler Aktaş Group’un Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 13 bin 500 metrekarelik tesislerinde gerçekleştiriliyor. Grubun amiral markası olan Rexoil, Diamond Pro FE 5W/30 yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağı üretiyor.

