Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
97232
ALTIN
188.791
DOLAR
4.6642
STERLİN
6.1663
EURO
5.4386

"YILIN İNOVATİF MARKASI" ALİCE PREMIUM DÖNER

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde Alice Premium Döner, ‘Almanya’da Yılın İnovatif Markası Ödülü’ne layık görüldü. Leonardo Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan, ödülünü Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu’nun elinden aldı.

"YILIN İNOVATİF MARKASI" ALİCE PREMIUM DÖNER

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde Alice Premium Döner, ‘Almanya’da Yılın İnovatif Markası Ödülü’ne layık görüldü. Leonardo Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan, ödülünü Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu’nun elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:56
5430 Okunma
"YILIN İNOVATİF MARKASI" ALİCE PREMIUM DÖNER

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Almanya’da Yılın İnovatif Markası Ödülü’ne layık görülen Alice Premium Döner’in kurucusu Leonardo Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan’a ödülünü, Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu takdim etti.

Leonardo Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur ve motivasyon teşkil ediyor. Bu kadar yıl emek harcadık ama böyle ödüller bizi daha da güçlendiriyor. Yılların verdiği yorgunluğu üzerimizden atıp daha da ileriye gitmemize sebep oluyor. Türkiye'nin milli yemeği döner yaklaşık 55 yıldır sokak yiyeceği olarak anlatıldı fakat artık Almanya'nın yeme içme kültürüne dahil oldu. Bunu daha da hak ettiği yere getirmek için konsept oluşturduk. Almanya'nın en ünlü sokaklarında, alışveriş merkezlerinde hizmet veriyoruz. Bugün Almanya'nın herhangi bir noktasında gezen birisinin zevkle döner yemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bize keyif veriyor” dedi.

Alice Premium Döner’in menüsünde farklı döner çeşitleri yer alıyor. Bunların içerisinde ABD’nin Nebraska bölgesinden özel olarak getirilen süt danalarından imal edilen yüzde 100 etten oluşan ‘Nebraska Döneri’ büyük ilgi görüyor. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim