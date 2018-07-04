"YILIN İNOVATİF MARKASI" ALİCE PREMIUM DÖNER

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Almanya’da Yılın İnovatif Markası Ödülü’ne layık görülen Alice Premium Döner’in kurucusu Leonardo Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan’a ödülünü, Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu takdim etti.

Leonardo Gastro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur ve motivasyon teşkil ediyor. Bu kadar yıl emek harcadık ama böyle ödüller bizi daha da güçlendiriyor. Yılların verdiği yorgunluğu üzerimizden atıp daha da ileriye gitmemize sebep oluyor. Türkiye'nin milli yemeği döner yaklaşık 55 yıldır sokak yiyeceği olarak anlatıldı fakat artık Almanya'nın yeme içme kültürüne dahil oldu. Bunu daha da hak ettiği yere getirmek için konsept oluşturduk. Almanya'nın en ünlü sokaklarında, alışveriş merkezlerinde hizmet veriyoruz. Bugün Almanya'nın herhangi bir noktasında gezen birisinin zevkle döner yemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bize keyif veriyor” dedi.

Alice Premium Döner’in menüsünde farklı döner çeşitleri yer alıyor. Bunların içerisinde ABD’nin Nebraska bölgesinden özel olarak getirilen süt danalarından imal edilen yüzde 100 etten oluşan ‘Nebraska Döneri’ büyük ilgi görüyor.

