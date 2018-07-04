Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
97232
ALTIN
188.791
DOLAR
4.6642
STERLİN
6.1663
EURO
5.4386

"YILIN HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİ" AVANTGARDE

Yılın Halkla İlişkiler Şirketi Ödülü’ne layık görülen Avantgarde İletişim Danışmanlığı adına ödülü Ajans Başkanı Burçak Ilıman, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın elinden aldı.

"YILIN HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİ" AVANTGARDE

Yılın Halkla İlişkiler Şirketi Ödülü’ne layık görülen Avantgarde İletişim Danışmanlığı adına ödülü Ajans Başkanı Burçak Ilıman, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:32
3521 Okunma
"YILIN HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİ" AVANTGARDE

Avantgarde İletişim Danışmanlığı, ‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Yılın Halkla İlişkiler Şirketi Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Avantgarde İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Burçak Ilıman’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma tarafından takdim edildi. 

Avantgarde İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Burçak Ilıman, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Yılın en iyi halkla ilişkiler şirketi seçildik. 17 yıldır hayata geçen Ekovitrin Yılın Starları ödül gecesinde yer almış olmak bizi mutlu ediyor. Ekovitrin Medya Grubu’na çok teşekkür ediyoruz. Halkla ilişkiler, şirketler için çok önemli bir oluşum. Herkesin mutlaka çalışması gereken bir alan. Halkla ilişkiler, markalara değer katabilmek için oldukça önem arzediyor” dedi.

Avantgarde İletişim Danışmanlığı, ‘yeni nesil iletişim’ hizmeti anlayışıyla kişi ve kurumlara iletişim danışmanlığı hizmeti sunuyor. ‘Avantgarde’, adında sahip olduğu ‘yenilikçi’ ve ‘öncü’ anlamlarını iletişimin her alanında destekleyerek, Stratejik İletişim Danışmanlığı alanında faaliyetlerine devam ediyor. Avantgarde, pazarlama stratejisinin önemli adımlarından biri olan, iletişim danışmanlığı hizmetinin hızla önem kazandığı günümüzde kitle iletişim araçlarının verimli, aktif ve doğru olarak kullanılması prensibiyle, gıdadan giyime, eğitimden finans dünyasına kadar birçok kurum ve kuruluşa halkla ilişkiler çözümleri geliştiriyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim