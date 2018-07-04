"YILIN HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİ" AVANTGARDE

Avantgarde İletişim Danışmanlığı, ‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Yılın Halkla İlişkiler Şirketi Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Avantgarde İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Burçak Ilıman’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma tarafından takdim edildi.

Avantgarde İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Burçak Ilıman, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Yılın en iyi halkla ilişkiler şirketi seçildik. 17 yıldır hayata geçen Ekovitrin Yılın Starları ödül gecesinde yer almış olmak bizi mutlu ediyor. Ekovitrin Medya Grubu’na çok teşekkür ediyoruz. Halkla ilişkiler, şirketler için çok önemli bir oluşum. Herkesin mutlaka çalışması gereken bir alan. Halkla ilişkiler, markalara değer katabilmek için oldukça önem arzediyor” dedi.

Avantgarde İletişim Danışmanlığı, ‘yeni nesil iletişim’ hizmeti anlayışıyla kişi ve kurumlara iletişim danışmanlığı hizmeti sunuyor. ‘Avantgarde’, adında sahip olduğu ‘yenilikçi’ ve ‘öncü’ anlamlarını iletişimin her alanında destekleyerek, Stratejik İletişim Danışmanlığı alanında faaliyetlerine devam ediyor. Avantgarde, pazarlama stratejisinin önemli adımlarından biri olan, iletişim danışmanlığı hizmetinin hızla önem kazandığı günümüzde kitle iletişim araçlarının verimli, aktif ve doğru olarak kullanılması prensibiyle, gıdadan giyime, eğitimden finans dünyasına kadar birçok kurum ve kuruluşa halkla ilişkiler çözümleri geliştiriyor.

