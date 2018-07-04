"YILIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ" AHMET SOYTÜRK

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü’ne layık görülen A&S Consulting Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soytürk’e ödülünü, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun takdim etti.

Ahmet Soytürk, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Aslında hiçbir ödül, ödül sahibinin kendisine ait değildir. Bu, önce aile, eşim, çocuklarım, dostlarım ve beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımıza ait bir ödüldür. Tabi ödül bizim için onur verici bir şey. Avrupalılar bizi başarılarımızla kabul etmiyor. Türklerin kendi işyerlerini kurmaları ve başarı kazanmaları Avrupalıları rahatsız ediyor. Avrupalı Türkler olarak böylesine ödüller bize güven veriyor. Bu sebeple Ekovitrin Dergisi’ne, yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarına bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Soytürk’ün halen Almanya ve Bulgaristan’da sahibi olduğu ve yönettiği firmalar, uluslararası danışmanlık ve yatırım, gıda toptancılığı, gıda marketleri, temizlik sektörü, ikinci el otomobil tamir ve satışı ile gastronomi alanlarında faaliyet gösteriyor. Vergi denetimleri konusunda danışmanlık hizmeti veren Ahmet Soytürk, Almanya’da zor duruma düşen bir çok Türk işletmesini kapanmaktan ve milyonlarca euro vergi cezası ödemekten kurtardı.

