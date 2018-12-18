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Yılın enerji markası Alpet

Altınbaş Holding’in akaryakıt markası Alpet, Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Enerji Markası’’ seçildi. Bu yıl ikincisini düzenlenen ödül töreninde Alpet, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Yılın enerji markası Alpet

Altınbaş Holding’in akaryakıt markası Alpet, Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde ‘‘Yılın Enerji Markası’’ seçildi. Bu yıl ikincisini düzenlenen ödül töreninde Alpet, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

18 Aralık 2018 Salı 14:14
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Yılın enerji markası Alpet

Ekonomi dünyasının en iyi firmalarını bir araya getiren ikinci Marka ve Kariyer Zirvesi, Türkiye Altın Marka Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. 17 Aralık Pazartesi günü Hilton Hotel Bomonti & Conference Center'de gerçekleşen ödül törenine yurt içi ve yurt dışından 700'e yakın davetli katıldı. Altınbaş Holding’in akaryakıt dağıtım alanında faaliyet gösteren markası Alpet, törenden ödülle döndü.

Halk oylamasıyla Yılın Enerji Markası seçildi

Yeni yatırımlar, iş birlikleri ve sponsorluklarla verimli bir yılı geride bıraktıklarını ve başarılı çalışmalarını taçlandıran Altın Marka Ödülü’nü almaktan gurur duyduklarını belirten Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt “Bugün burada halkımızın oylarıyla layık görüldüğümüz Yılın Enerji Markası ödülünü alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne kadar doğru olduğunu, aldığımız ödüller kanıtlar nitelikte. Türkiye’nin milli akaryakıt firması olarak çatı kuruluşumuz Altınbaş Holding ve halkımızın ilgisinden aldığımız güç ile her daim bizi ileriye taşıyacak çalışmalara imza atacağız. Emeği geçen herkese, bize oy veren tüm tüketicilerimize Alpet ve Altınbaş Holding adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Yeşilyurt “Türkiye’nin milli akaryakıt firması olarak çatı kuruluşumuz Altınbaş Holding ve halkımızın ilgisinden aldığımız güç ile her daim bizi ileriye taşıyacak çalışmalara imza atacağız. Emeği geçen herkese, bize oy veren tüm tüketicilerimize Alpet ve Altınbaş Holding adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

2018 yılı Alpet için ödül yılı oldu

Yenilikçi projeleri ile ödüller almaya devam eden Alpet son olarak 9.Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında düzenlenen Enerjide Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde Eko Petrol istasyonu ile “Sektör Ödülü”nü almaya hak kazandı. Alpet yıl boyu gerçekleştidiği başarılı yatırımları ile sektörde adından söz ettirdi.

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
Enerji MarkasıAlpet
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