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"YILIN CEO’SU" OSMAN ARSLAN

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin elinden aldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank’ta imza attığı başarılar nedeniyle ‘Türkiye’de Yılın CEO’su Ödülü’ne layık görüldü.

"YILIN CEO’SU" OSMAN ARSLAN

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin elinden aldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank’ta imza attığı başarılar nedeniyle ‘Türkiye’de Yılın CEO’su Ödülü’ne layık görüldü.

03 Temmuz 2018 Salı 13:45
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"YILIN CEO’SU" OSMAN ARSLAN

Osman Arslan’ın genel müdürlüğünü yaptığı Halkbank, 2017 yılında nakdi kredilerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28,5 artırarak 203,5 milyar TL’ye taşıdı. Bankacılık sektöründe elde ettiği başarıyla son yıllarda adından söz ettiren Halkbank, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın hazırladığı ‘Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018’ listesinde yer aldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Öncelikle Ekovitrin ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyondu. Halkbank olarak bu yıl 80. yılımızı kutluyoruz. 80 yıldır başta KOBİ’lerimiz olmak üzere ülkemiz ekonomisine ciddi destekler sağlayan milli bir kuruluş Halk Bankası. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye ekonomisine ciddi destekler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 2017 kolay bir yıl olmadı. Bütün itibarsızlaştırma çalışmalarına rağmen bankamız çok güçlü bir şekilde girişimcilerimizi, esnaflarımızı ve KOBİ’lerimizi desteklemeye devam etti. Ekonomideki regülasyon görevimizi kesintisiz bir şekilde devam ettirdik. Dolayısıyla Ekovitrin Medya Grubu’nun Halk Bankası'nı bu şekilde  ödüllendirmesi oldukça gurur verici. Ben bu ödülü 20 bin Halkbank çalışanı adına alıyorum. Çünkü başarı bir ekip işi” dedi.

Son Güncelleme: 03.07.2018 13:50
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