"YILIN BANKASI" ZİRAAT BANKASI

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Türkiye’de Yılın Bankası Ödülü’ne layık görülen Ziraat Bankası’nın ödülü, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Salim Alkan’a 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından takdim edildi.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Salim Alkan, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Biz gerçeğin bir kez daha Ekovitrin Dergisi tarafından tescil edilmesinden dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyorum. Değişik ölçüler dikkate alındığı zaman bankamız Türkiye'nin önde gelen bankalarından bir tanesi. Özellikle son 5-6 yıldır hamle içerisinde olan bankamız, Türkiye'nin bir numaralı bankası oldu. 25 bini aşkın çalışanımızla birlikte Türkiye ekonomisine önemli katkı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bankamızın bin 800 civarında şubesi var. Bütün bu çalışmalarımızdan ötürü başarılı olduk ki Ekovitrin Dergisi tarafından ‘Türkiye’de Yılın Bankası’ seçildik, bankamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Memleket Sandıkları olarak 1863 yılında kurulan ve zaman içerisinde büyük gelişme kaydeden Ziraat Bankası, KOBİ’lerden kurumsal müşterilere, çiftçilerden emeklilere kadar her kitleden sahip olduğu müşteri kitlesine çok geniş yelpazede finansal hizmet sunuyor. Ziraat Bankası, faaliyet gösterdiği 18 ülke ve 95 nokta ile en yaygın uluslararası networke sahip Türk Bankası.

