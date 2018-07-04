Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
97232
ALTIN
188.791
DOLAR
4.6642
STERLİN
6.1663
EURO
5.4386

"YILIN AVM’Sİ ÖDÜLÜ" VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

"YILIN AVM’Sİ ÖDÜLÜ" VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:04
5527 Okunma
"YILIN AVM’Sİ ÖDÜLÜ" VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından Vadistanbul AVM, ‘Yılın AVM’si Ödülü’ne layık görüldü. Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt’a ödülü, 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından takdim edildi.
Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Vadistanbul bu ödülü fazlasıyla hak etti. Böylesine anlamlı bir ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz. Özelikle Ekovitrin Medya Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Vadistanbul AVM, toplam 103 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Farklı mimari konseptiyle dikkat çeken Vadistanbul AVM’nin bünyesinde 270’i aşkın mağaza, eğlence ve sinema alanları yer alıyor. AVM, 5 bin 500 araç kapasitesi ile İstanbul’un en büyük 2. otoparkına sahip. Gastronomi alanındaki geniş yelpazesiyle de İstanbulluların yeni buluşma ve sosyalleşme noktası olan Vadistanbul AVM, orman manzaralı kafe ve restoranlarının yanı sıra, 760 m. uzunluğundaki açık hava alışveriş caddesiyle sektörde farklılık yaratıyor. 
AVM içerisinde alışveriş keyfini ve konforunu en üst düzeyde tutmak için her detayın incelikle planlandığı Vadistanbul AVM’de, dışa dönük ve doğayla bağınızı kesmeyecek şekilde misafirlerine aydınlık ve ferahlık duygusunu verebilmek için Avrupa’nın en büyük freeform cam tavanı ve Running Pixel Led aydınlatma teknolojisi kullanıldı.  
 

Son Güncelleme: 04.07.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
Genel Müdürü Özgen ÖzyurtVadistanbul AVM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
Lufthansa Cargo, Avrupa’nın lider kargo havayolu
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
İhracatı göğüsleyen sektörlerin fuarı MAKTEK teknolojiye açılacak
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Tüketim fazlası elektrik gaza dönüşecek
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim