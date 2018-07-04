"YILIN AVM’Sİ ÖDÜLÜ" VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından Vadistanbul AVM, ‘Yılın AVM’si Ödülü’ne layık görüldü. Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt’a ödülü, 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından takdim edildi.

Vadistanbul AVM Genel Müdürü Özgen Özyurt, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Vadistanbul bu ödülü fazlasıyla hak etti. Böylesine anlamlı bir ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz. Özelikle Ekovitrin Medya Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Vadistanbul AVM, toplam 103 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Farklı mimari konseptiyle dikkat çeken Vadistanbul AVM’nin bünyesinde 270’i aşkın mağaza, eğlence ve sinema alanları yer alıyor. AVM, 5 bin 500 araç kapasitesi ile İstanbul’un en büyük 2. otoparkına sahip. Gastronomi alanındaki geniş yelpazesiyle de İstanbulluların yeni buluşma ve sosyalleşme noktası olan Vadistanbul AVM, orman manzaralı kafe ve restoranlarının yanı sıra, 760 m. uzunluğundaki açık hava alışveriş caddesiyle sektörde farklılık yaratıyor.

AVM içerisinde alışveriş keyfini ve konforunu en üst düzeyde tutmak için her detayın incelikle planlandığı Vadistanbul AVM’de, dışa dönük ve doğayla bağınızı kesmeyecek şekilde misafirlerine aydınlık ve ferahlık duygusunu verebilmek için Avrupa’nın en büyük freeform cam tavanı ve Running Pixel Led aydınlatma teknolojisi kullanıldı.

