Yıldız, Ülker’i Pladis’e sattı

Son gerçekleşen satışla Pladis’in Ülker’deki hissesi yüzde 51’e çıktı. Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor. KAP’a Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Açıklamada, Yıldız Holding’in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.