“Yıldız Takımı” belli oldu!

TAYSAD’ın en büyük amaçlarından birinin “Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinde faaliyette bulunan tüm seçkin firmaları temsil etmek” olduğunu vurgulayan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, ”TAYSAD’ın karar mevkilerinde hem ulusal hem uluslar arası sermayenin yer aldığı, gençlerin ve kadınların daha çok sayıda görev aldığı, sadece İstanbul veya Kocaeli’nin değil, diğer bölgelerin temsilinin de hissedildiği bir yönetim ekibi oluşturmaya gayret ettik” dedi.



Yeni nesil temsilcilerin TAYSAD faaliyetlerine etkin katılımının önemine değinen Kanca, “Ben TAYSAD yönetiminde KANCA ailesinden ikinci kuşağım. Babam da uzun yıllar Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Aile şirketleri kalıcılığını sürdürürken, meslek örgütleri de etkin olarak, nesilden nesile temsil edilmeli. Bizden sonraki kuşaklar, gençler de TAYSAD’da görev alsınlar, faal olsunlar istiyoruz. Bundan dolayı TAYSAD’ın genç kuşak temsilcilerinin birbirilerini tanımaları, fikir alışverişlerinde bulunmaları, gelecekteki işbirliklerini oluşturmak amaçlı zevkli ve heyecanlı toplantılar gerçekleştirmeleri adına Platform Y diye bir oluşuma girdik. Burada geleceğin yöneticileri düzenli olarak kendi aralarında toplantılar düzenleyerek güçlü bir sosyal ağ oluşturdular” dedi.



“Otomotivde kadınların gücü hissedilecek”

Otomotiv sektöründe kadınların varlığını artık çok daha güçlü hissedeceğimizi belirten Kanca, otomotivde bu zamana kadar gerektiği kadar fark edemediğimiz fakat bundan sonra fazlasıyla göreceğimiz bir kadın kuşağı var. Bundan sonra iş hayatının her alanında göreceğimiz kadınların dönemi başlıyor. TAYSAD olarak bu konuda otomotiv sektörüne öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2018-2020 döneminde görev yapacak Denetleme Kurulu üyelerimizin tamamı kadın” diye konuştu.



TAYSAD’da yeni yönetim belli oldu

Genel Kurul’da, 2018-2020 yılları arasında yine Alper Kanca’nın Başkalığını yapacağı yeni Yönetim Kurulu’nda önemli isimler yer aldı. Benteler ve Valeo gibi yabancı sermayeli küresel firmaların yanı sıra, Maxion İnci ve KordSa gibi yerli küresel firmaların yer aldığı Yönetim Kurulu’nda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Adayı Şekib Avdagiç de bu dönem görev yapacak. 2018-2020 dönemi TAYSAD yönetiminde şu isimler yer alıyor: Albert Saydam (Tekno Kauçuk), Perihan İnci (Maxion İnci Jant), Tuna Arıncı (Valeo), Tolga Doğancıoğlu (KordSa), Şekib Avdagiç (Avitaş), Kemal Yazıcı (Ecoplas), Ertan Demirdüzen (TKG), Çağatay Dündar (Benteler), Mustafa Sarıgözoğlu (Sarıgözoğlu) ve Berke Ercan (Cavo).

Denetleme Kurulu’nda ise Özge Özen Kural (Sismak), Nuray Dolgun (Döksan) ve Aslı Kısacık (TT Çelikyay) görev alacak.