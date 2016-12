YILDIZ HOLDİNG’TEN VEFA ÖRNEĞİ

Yıldız Holding’in tüm bilişim hizmetlerini yapan IT Genel Merkezi’nin yeni yerleşkesi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, MÜSİAD Başkanı Nail Opak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Yerleşkeye kariyerinin 30 yılından fazlasını Ülker’de geçiren Datateknik’in kurucu ortaklarından Nazım Özdemir’in adı verildi. Nazım Ekren gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Yerleşkeye, güzel bir vefa örneği olarak, kariyerinin 30 yılından fazlasını Ülker’de geçiren Datateknik’in kurucu ortaklarından Nazım Özdemir’in adı verildi. Yıldız Holding IT Genel Merkezi’ni çalışmalarını artık yeni binasında sürdürecek. Yerleşke, bundan sonra kariyerinin 30 yılından fazlasını Ülker’de geçirmiş, Türk bilişim dünyasının saygın ismi Datateknik’in kurucu ortağı Nazım Özdemir’in adı ile Yıldız Holding Bilgi İşlemleri Nazım Özdemir Yerleşkesi olarak anılacak. Açılış için şirket çalışanlarının da katıldığı bir tören düzenlendi. Etkinliğe Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Başkan yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding İç Denetim Başkanı Emre Şehsuvaroğlu, Yıldız Holding Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın, Şok Marketler Grup Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti ve Yıldız Holding Bilgi Sistemleri Başkanı Yekta Caymaz gibi isimler katıldı.



MURAT ÜLKER: ESKİDEN BİLGİSAYARLAR ODA KADARDI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker açılış sırasında yaptığı konuşmada bilişim dünyasına dair ilk anılarını da anlattı ve şöyle devam etti: “Nazım Özdemir’in Ülker ile tanışması 1980’li yıllardır. O zamanlar ben Boğaziçi Üniversitesi’ndeydim. Bizim okulda bir tane bilgisayar vardı ama oda kadar büyüktü. Zaten kimse de bilmezdi. Biz Nazım Bey ile bilgisayarın nasıl kullanılacağı konusunda çok çalıştık. Şimdi sizin kullandığınız PC’lerle de ilk kez San Francisco’da Stanford Araştırma Enstitüsü’nde tanıştım. O zaman bir profesör geldi bana dedi ki PC’ler icat edildi, gördün mü? Ben de görmedim dedim. Dolabı açtı, PC’yi çalıştırdı. İşte bu dedi. Sonra PC’yi kapatıp, dolaba geri kaldırdı. Şimdi zaman çok değişti” dedi.



NAZIM ÖZDEMİR: ZORLU BİR İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTIM

Nazım Özdemir ise, “Ben çok enteresan bir şekilde girdim Ülker’e. Kamu kurumunda birlikte çalıştığım bir arkadaşım Ülker bilişime eleman arıyor diye bana haber verdi. Ankara’da enteresan bir iş görüşmesi yaptım. Çok yüksek bir ücret istedim. Sert bir karşılık aldım ama yine de iki ay deneme süresi olmak şartıyla işe başladım” dedi. Sonrasında işi öğrendik. Beş yıl kadar Ankara’da canla başla çalıştım. Sonra İstanbul’a gelip, tüm IT işinin başına geçmemi istediler. Sonrasında IT birimini ayrı bir şirket haline getirip genel müdür oldum” diye devam etti. Nazım Özdemir, yerleşkeye kendi adının verilmesinden dolayı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e teşekkür etti ve bunun bir onur olduğunu söyledi.



NAZIM ÖZDEMİR KİMDİR?

Datateknik Bilişim Grubu’nun icra sorumluluğunu üstlenen Nazım Özdemir, 1976 ODTÜ Fizik bölümünden mezun oldu. Sümerbank Genel Müdürlüğü Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak iş hayatına başlayan Özdemir, 1979 yılında İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 1980 yılında Ülker Grubu şirketlerinden Anadolu Gıda Sanayi’nde Bilgisayar Programcısı olarak gruba katılan Nazım Özdemir, 1985 yılında Grubun IT Koordinatörlüğü’nü üstlendi. Özdemir, 1989 yılında grubun ortaklığı ile Datateknik Bilgisayar Sistemleri AŞ’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. 1989 -2005 yılları arasında şirket ortağı ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Genel Müdürlük görevini de yürüten Nazım Özdemir, bu sürede Exper’i Türkiye’nin en önemli bilgisayar markası haline getirdi.

2006 yılında göreve Proje ve İş Geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam eden Nazım Özdemir, 2007 yılında Datateknik Bilgisayar AŞ ve Hızlı Sistem AŞ’nin icrasından sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Azası görevine getirildi. TÜBİSAT Yönetim Kurulu Üyesi de olan Nazım Özdemir, İngilizce biliyor.