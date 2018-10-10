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Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek

Yıldız Holding, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı desteklemek için indirim yaptığını açıkladı.

Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek

Yıldız Holding, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı desteklemek için indirim yaptığını açıkladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:55
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Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye’de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz.

Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim, israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıyoruz.

Türkiye için, ülkemiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız.

Yıldız Holding

Son Güncelleme: 10.10.2018 16:59
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