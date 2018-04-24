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Yıldız Entegre’den tasarımın başkenti Milano’ya çıkarma!

Yaratıcı, yenilikçi ve inovatif tasarımlarıyla, orman ürünleri alanında Türkiye’nin lider üreticisi konumunda bulunan Yıldız Entegre, dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak gösterilen Salone del Mobile’de Türkiye’nin önde gelen iç mimar ve tasarımcılarını ağırladı. Yıldız Entegre tarafından düzenlenen organizasyonda, 55 kişilik ekip sektördeki son trendleri ve geleceğin teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Yıldız Entegre’den tasarımın başkenti Milano’ya çıkarma!

Yaratıcı, yenilikçi ve inovatif tasarımlarıyla, orman ürünleri alanında Türkiye’nin lider üreticisi konumunda bulunan Yıldız Entegre, dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak gösterilen Salone del Mobile’de Türkiye’nin önde gelen iç mimar ve tasarımcılarını ağırladı. Yıldız Entegre tarafından düzenlenen organizasyonda, 55 kişilik ekip sektördeki son trendleri ve geleceğin teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

24 Nisan 2018 Salı 11:03
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Yıldız Entegre’den tasarımın başkenti Milano’ya çıkarma!

İtalya ve Avrupa’nın tasarım başkenti olarak kabul edilen Milano, dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak gösterilen Salone del Mobile’ye bu yıl 57’nci kez ev sahipliği yaptı. 17-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da farklı tasarımları ve inovatif ürünleriyle büyük ilgi gördü. Başladığı günden bu yana; sektörde çığır açan tasarım trendlerinin çıkış noktası olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano Fuarı, 6 gün içinde dünyanın 165 farklı ülkesinden yaklaşık 300 bin profesyonel, sektör temsilcisi ve bireysel ziyaretçiyi ağırladı.

FARKLI İLLERDEN 55 KİŞİLİK TASARIM EKİBİ
Yaratıcı, yenilikçi ve inovatif tasarımlarıyla, orman ürünleri alanında Türkiye’nin lider üreticisi konumunda bulunan Yıldız Entegre de her yıl olduğu gibi bu yıl da Salone del Mobile’nin katılımcıları arasında yerini aldı. Yıldız Entegre, mobilya ve orman ürünleri sektöründeki trendlere yön veren 55 tasarımcı ve iç mimarı da Salone Del Mobile Fuarı’nda ağırladı. Kayseri, Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi ülkemizin mobilya tasarımında söz sahibi illerinden Milano’ya gelen 55 kişilik ekip, Yıldız Entegre tarafından düzenlenen organizasyonda sektördeki son trendleri ve geleceğin teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

TASARIMLARIMIZLA FARKLILAŞIYORUZ
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, şirket olarak dünyadaki tasarım trendlerini yakından takip ettiklerini ifade ederken, “Yıldız Entegre olarak tüm faaliyetlerimizin temeline, yaratıcılık, yenilikçilik ve inovasyonu koyuyoruz. Türkiye’nin lider üreticisi olarak, geliştirdiğimiz her yeni üründe, tasarım olarak farklılaşmak; değişik bakış açılarıyla müşterilerimize kendilerini özel hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. İş geliştirmemizi de bu vizyonla sürdürüyor; tüm Yıldız Entegre ailesi olarak iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve müşterilerimize her zaman en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarımıza yön veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.04.2018 11:34
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