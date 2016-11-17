Yıldız Entegre’den dünya gençlerinin kalemine dev destek!

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde, ağaç sanayide yükselişini sürdüren ve pazar liderliğini elden bırakmayan Yıldız Entegre, bu yıl Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Uluslararası VERNADOC çizim kampı organizasyonunun kurumsal destekçisi oldu.

2005’ten bu yana Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarından 13 ülkede gerçekleştirilen VERNADOC, geçen yıl Tayland’daki kampı başarıyla tamamlayan Türk mimar Süheyla Koç’un ve CIAV Üyesi Dr. Ege Yıldırım’ın girişimleri sonucunda Türkiye’ye geldi. Bolu’nun tarihi ilçelerinden, UNESCO Dünya Miras Adayı ‘Tarihi Ahi Kenti” Mudurnu’da, Armutçular Konağı’nda gerçekleştirilen organizasyonda, 20 kişilik bir uluslararası katılımcı grubunun geleneksel yöntemlerle (elle) hazırladığı, sanat eseri niteliğindeki mimari çizimler, kamp sonunda Avrupa Miras Günleri kapsamında bir seminer etkinliği eşliğinde halka sunuldu.

Türkiye ve dünya genelinde büyük ses getiren bu organizasyonun, Türk kültür ve mirasının dünya çapında tanıtımına katkıda bulunması hedefleniyor.

TARİHİ KONAK YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Mudurnu’daki etkinlik kapsamında Türkiye’deki sayılı ahşap Barok mimari eserden biri olan Armutçular Konağı ele alındı. 4 katlı, 27 odası ve 4 salonu ile, inşa edildiği tarihe göre kullanılan malzemelerin oldukça zor bulunduğu ve her detayı özel olarak tasarlanmış olan konağın ahşap işçiliğinin her noktası, kamp süresince yapılan çalışmalar ile yeniden keşfedildi.

Çalışma süresi sonunda ortaya çıkan ve tamamı el çizimi olan bu orijinal eserlerin Türkiye’nin mimari zenginliğine bir örnek olarak kayıt altına alınıp tanıtılması planlandı. Etkinlik aynı zamanda katılımcılarına dijital ortamdan çıkıp tekrar çizim sanatının köklerine dönmenin özel deneyimini yaşattı.

YILDIZ ENTEGRE’DEN TAM DESTEK!

Yerel Organizasyon Komitesini; Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetimi Başkanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi/ Tokyo Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu projede kurumsal ortaklarının arasında; Yıldız Entegre, ICOMOS Türkiye, Mudurnu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İTÜ yer alıyor.

Proje kapsamında değerlendirmede bulunan Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, VERNADOC’ın tarihi eser niteliğindeki el çizimlerine farkındalık yaratılması ve yapıların korunması için iş birliği açısından önemli bir organizasyon olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

“Yıldız Entegre olarak, Türkiye’ye değer katmak ve daha ileriye götürmek adına sorumluluklarımızın farkındayız. Dünyanın dört bir yanından fikirlerin buluştuğu bu organizasyonun farklı girişimleri de tetikleyeceği kanaatindeyiz. Biz de bu girişimleri desteklemek üzere böyle değerli projelerde yer almaya devam edeceğiz.”

FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA

Yöresel Mimari ve Bilimsel Komitesi CIAV’ın düzenlediği VERNADOC yaz kampları ile farklı ülkelerden, kültürlerden ve disiplinlerden gelen kişilerle, ülkenin ve yörenin mimarisini tanımak ve tanıtmak esas alınıyor. Her yıl 20- 30 kişinin katılımıyla düzenlenen ve ortalama iki hafta süren kampın amaçları arasında; süreç boyunca çalışarak yöntemini öğrenmek, katılımcıları uzmanlıkları ile tanımak, alanda ileride yapılacak çalışmalara yönelik uluslararası ilişkiler kurmak ve uluslararası iş birliği modelleri geliştirmek yer alıyor.

Öğrenmesi ve çalışması kolay; düşük teknolojili, pahalı gereçler gerektirmeyen; bilimsel çalışmalarda kullanılmak için yeterince açık ve yüksek kalitede çizimler üreten bir yöntem olan VERNADOC yöntemi, meslekten olmayan kişilere de yerel geleneklerin değerini ve dünyadaki kültürel zenginliğin önemli bir parçası olduğunu anlama imkanı tanıyor.