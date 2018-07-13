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YILDIRIM'A ŞEREF MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti. Erdoğan,"Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum." dedi. Erdoğan, "Binali Yıldırım hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." ifadelerine yer verdi.

YILDIRIM'A ŞEREF MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti. Erdoğan,"Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum." dedi. Erdoğan, "Binali Yıldırım hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." ifadelerine yer verdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:34
7521 Okunma
YILDIRIM'A ŞEREF MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

ERDOĞAN'DAN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Binali Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı şahsım, milletim ve devletim adına teşekkür ediyorum. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir.

"BİNALİ YILDIRIM SAMİMİ YAKLAŞIMINI MECLİS'TE DE SÜRDÜRECEKTİR"

Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum.

"YILDIRIM, ÇABALARIYLA HEPİMİZİN GÖNLÜNDE MÜSTESNA BİR YER EDİNDİ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

"YILDIRIM, 15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ"

Binali Yıldırım 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Binali Bey, asıl 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir.

Binali Bey, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir.

Binali Bey ile Başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde de devam ettireceğimize inanıyorum.

Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir.

"CUMHUR İTTİFAKI" AÇIKLAMASI

Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye'yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar.

BAŞKAN ERDOĞAN YILDIRIM'A MADALYASINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

YILDIRIM BAŞKAN ERDOĞAN'A YÜRÜRLÜKTEN KALKAN BAŞBAKANLIK MÜHRÜNÜ VERDİ

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

ahaber.com.tr

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Son Güncelleme: 13.07.2018 12:57
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